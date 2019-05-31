【灑鴿子血】失足女扮大學生8萬賣「初夜」　深圳詐騙黨月賺百萬

在深圳，有詐騙集團通過偽造學生證、購買「 鴿子血 」等方式，將年約20歲的性工作者包裝成為「處女大學生」，然後再專門挑選有車有樓的嫖客叫賣「初夜」，隨後以各種藉口索取捐助和詐騙，每月進帳高達近百萬元（人民幣．下同）。

涉嫌賣淫被捕的女子。（網上圖片）

內部管理「嚴密」

綜合內媒報道，該犯罪集團會為性工作者提供食宿，一般選擇高校附近的屋苑作為宿舍，並由專人負責管理，甚至每隔一段時間更換一個住處。集團內部有嚴密的管理規定，其中包括宿舍衛生、與客戶聊天時應注意的各類事項，並規定不得擅自外出接客。性工作者應約出門時只能攜帶的三樣東西，分別是雨傘，內藏有「鴿子血」的紙巾及備用手機。

詐騙集團訛稱是處女大學生賣淫。（網上圖片）

行騙手段「專業」

據深圳龍崗警方指，詐騙集團作案的第一步是從網上購買大量客戶資料，再挑選出有車有樓的「優質客源」。鎖定目標後，詐騙集團有專人根據客戶所擁有的車型分類定價，車型愈貴，定價愈高，然後就通過短訊、QQ等向他們有針對性地發送訊息，聲稱「我是某某學院或者某大學學生，現在家庭困難，交不起學費，希望得到好心人資助學費。如確認資助，願意獻身相謝。」為吸引關注，更會特別說明「未交過男朋友，還是處女」。

負責與客人聊天的「鍵盤手」，會用特定的微信帳號發送學生證照片、校園生活照等騙取信任，約定好「資助」的金額及時間地點後，再由性工作者接手。見面地點一般約在高校門口，然後再到高校附近的酒店進行性交易，事先預備好的「鴿子血」就是用來冒充處女。

性交易結束後，詐騙集團不會就放過嫖客，會繼續冒充女大學生展開新一輪的詐騙，比如謊稱家人生病、車禍等理由，請求再度「資助」，以實現利益最大化。

警方繳獲的手機和現金。（網上圖片）

與性工作者「九一」分帳 詐騙集團月賺百萬

從詐騙集團的帳冊可見，被包括成為「處女」的性工作者，定價約1萬元起步，最高性交易金額更會達8萬元。詐騙集團與性工作者「九一」分帳，以其中一名涉案性工作者為例，其平均一天接客兩人，分成後每月工資有2萬元至3萬元。詐騙集團共管理3名性工作者，推測每月進帳達百萬元以上。

龍崗警方自今年3月起接到賣淫線索後，經過2個月調查，至今已已刑事拘留5名詐騙集團成員、另外4人被治安拘留，1人被行政處罰 1 人，案件目前仍在審理中。

（深圳大件事）