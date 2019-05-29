桂林破獲跨國婚姻詐騙案拘12名越南女子　涉案金額120萬

據廣西桂林市公安通報，桂林警方歷時9個月，成功偵破公安部督辦的跨國婚姻詐騙案，拘捕疑犯15人，當中包括越南籍女子12人，涉案金額共計120餘萬元（人民幣，下同）。

桂林警方成功偵破公安部督辦的跨國婚姻詐騙案，拘捕疑犯15人，當中包括越南籍女子12人。（平安桂林）

2018年6月，桂林市一名蔣姓受害人通過一個叫楊某的男子介紹，認識了兩名越南籍女子，聲稱只要付結婚禮金就可以把女子娶回家。受害人信以為真，在支付了4萬元禮金給楊某後，便將一名自稱「阿香」的越南籍女子以結婚名義帶回家中居住。十多日後，「阿香」以生病要去醫院治療為由，離開蔣家後失蹤。

警方接獲報案後，發現轄區內有多宗涉及越南人的騙婚案件，犯案手法相似。經調查，楊某通過越南籍女子等中間人在廣西多地進行騙婚。警方破獲此案後，2018年11月，一眾疑犯遭到起訴，另外還有部分人遭遣送出境。

桂林警方成功偵破跨國婚姻詐騙案，涉案金額共計120餘萬元。（平安桂林）

警方又在偵查的過程中發現另一個以類似手法進行騙婚的犯罪集團，而且這個犯罪集團活動範圍更廣，遠至河北、廣東、福建、江西等地。案情指該犯罪集團在江西騙取3名受害者共30餘萬元，在山東騙取一名受害者8萬元。警方在同年年底摧毀這個犯罪集團。警方在兩次行動中共拘捕疑犯15人，當中包括越南籍女子12人，涉案金額共計120餘萬元。

（中國青年網）