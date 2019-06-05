山東警校女性錄取比例不超過15%　「女權份子」湧微博抗議掀罵戰

由公安部主管的「中國警察網」昨日（4日）透過官方微博發布一則山東警察學院招生章程，沒想到因此惹來巨大爭議。 事關該招生章程寫道「女生錄取比例不超過15%」，引起一批「女權份子」直指是性別歧視，湧到「中國警察網」微博留言抗議；但亦有人認為，警察工作對體能要求較高，男女招收比例無可厚非。

中國警察網發表的微博在1日內達到逾22000次轉發，超過44000條回覆。（微博）

昨日下午，中國警察網官方微博發布山東警察學院今年的招生章程。沒想到，之前的招生章程大多只有數十人至百多人回應，這則卻在1日內達到逾22000次轉發，超過44000條回覆。

「人氣」如此火爆，原來是因為山東警察學院的招生章程二十四條規定「女生錄取比例不超過15%」，引起大批「女權份子」斥責是性別歧視，留言狂罵：

為什麼女生比例不能超過15%？ 在大多數人的意識中，認為女性的生理機能不如男性，但並非所有的女性都不如男性啊。 又找到一個限制女性選擇的例子。 原來男人是弱智，需要低分錄取。 請那麼多男人是要當鴨校嗎？

但亦有人認為，男女體能本來不一樣，而警察是個重視體能的工作，多招男性並無不妥；亦有人諷刺「女權份子」持雙重標準，應將警校男女統一體能標準錄用：

沒想到微博女權這麼嚴重。 建議以後按體能招聘，單純的按照個人能力來招看看能不能招到15%。 評論不忍直視，軍警校本來就是男多女少，職業特殊性決定的。 我懷疑微博有些女權是境外勢力？因為智力太低讓我不相信是正常人。 感覺有人在有組織的挑起男女對立，破壞社會和諧。

實際上，一些內地公安院校曾在招生章程作出解釋，稱考慮到公安工作高風險、強應急、超負荷的特殊性，才會作相關規定。（視覺中國）

警校：考慮到工作的高風險才作相關規定

這場罵戰至今仍未平息。事實上，大多內地公安院校都有「女生錄取比例不超過15%」的招生規定，並非山東警察學院獨有。而一些內地公安院校曾在招生章程作出解釋，稱考慮到公安工作高風險、強應急、超負荷的特殊性，才會作相關規定。

內媒《觀察者網》亦引述一名剛剛結束警校考試的女生表示，女性考警校確實不易，而且來參加考試的人不多，實際上達不到招生簡章劃定的15%；亦有剛從警校畢業的女生指，自己入學時，女生的招錄比例僅僅達到10%。