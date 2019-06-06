【5G發牌】較預期提前半年拉提發展　專家料最快7月推5G上網套餐

工信部在周四（6日）正式向中移動、中聯通、中電信及中廣電發出5G商用牌照。 部長苗圩強調，中國一如既往歡迎外資企業積極參與5G市場，共謀發展、分享成果。 另一方面，有電訊行業專家認為，發牌較市場預期提前半年，但目前5G相關設備批量供應已不成問題，電訊商最快或可在7月至8月推出5G上網套餐。

工信部在當天上午舉行頒證會，向中國電信集團有限公司、中國移動通信集團有限公司、中國聯合網絡通信集團有限公司、中國廣播電視網絡有限公司，分別頒發《基礎電信業務經營許可證》，批准經營「第五代數字蜂窩移動通信業務」。

中移動2020年會在全國範圍5G商用。（視覺中國）

苗圩在發言時表示，企業要堅決貫徹國家決策部署，加快5G商用步伐，推進5G網絡共建共享，推動中國5G高質量發展，更好支撐服務「數碼中國」建設，促進社會經濟發展；同時要以市場和業務為導向，積極推進5G融合應用和創新發展，聚焦工業互聯網、物聯網、車聯網等領域，為更多的垂直行業賦能賦智，促進各行各業數碼化、網絡化、智能化發展。

工信部發放5G商用牌照較市場預期提前半年，有內地傳媒引述分析認為，發牌後會對整個5G產業有拉提作用，基站、核心網絡、晶片、手機終端等技術及產品將會迅速商業化，包括華為、中興等各大手機廠商都將迎來新一輪急速發展階段。

發牌後會對整個5G產業有拉提作用，基站、核心網絡、晶片、手機終端等技術及產品將會迅速商業化。（視覺中國）

報道又提到，中移動、中聯通、中電信三大電訊商早已有各自計劃，中移動在2020年會全國範圍5G商用；中聯通在2018年至2019年是生態合作和網絡準備階段，2020年就正式啟動商用；中電信則在2018年至2020的中期，開始4G引入5G的系統和組網能力驗證，實現部分成熟5G技術的試商用部署。

值得一提是，同樣有份獲發5G商用牌照的中廣電，本身並非電訊商，副總經理曾慶軍直言，工信部實際上向全國有線電視行業和全國廣電行業頒發5G商用牌照。中廣電的5G網絡與中移動、中聯通及中電信不同，將會是匯集廣播電視現代通訊和物聯網服務的5G網絡，「使我們廣大的用戶能夠真正的體會到現代超高清電視現代物聯網帶來的智慧廣電服務，甚至是社會化的智慧城市服務，能夠使中國的技術產業服務助推5G全面引領的態勢。」

（綜合報道）