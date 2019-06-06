中國工程院增選院士第一輪評審結束　百度董事長李彥宏落選

中國工程院早前公布2019年院士增選有效候選人名單，備受爭議的百度董事長兼CEO李彥宏被列入其中，引起輿論猛烈批評及質疑，以致內地官媒後來都要為李彥宏「撲火」，發文力撐李彥宏是民營企業中的人才。 及至周四（6日），中國工程院公布第二輪評審候選人名單，其中並無李彥宏，證實李彥宏已在第一輪評審中落選。

百度醜聞多多，故不少網民對於李彥宏能夠入選中國工程院增選院士第一輪評審名單有極大不滿。（視覺中國）

據內地傳媒報道，第一輪評審在當天結束，同時公布第二輪評審的候選人名單。最初共計有531位有效候選人，至第二輪評審則只剩下222位候選人，入圍者有阿里巴巴集團首席技術官王堅等。按照日程安排，第二輪評審將於今年10月最後一周舉行，主要是在各個學部內部評審，其後就是主席團審議、全院院士投票等，一般年底之前就會公布最終當選名單。

李彥宏失落中國工程院院士之位，但事實上早在其入選第一輪評審名單時，已引起輿論猛烈批評及質疑。大批網民留言直斥百度醜聞多多，競價排名、搜尋結果偏頗百度自家產品等為人詬病，魏則西事件更是害人於無形。

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