百度創辦人李彥宏遭入稟納入失信人　倘執行或被禁坐飛機、高鐵

內地搜尋引擎龍頭百度創辦人、董事長兼行政總裁李彥宏，有傳身家高達750億元人民幣。但近日他被內地作家入稟申請納入失信人名單及限制高消費，一旦起訴成立，除了公司高層之位「凍過水」，萬貫家財亦隨時「有得睇無得使」。

涉未於限期內履行法院裁決

《券商中國》報道指，中國內地作家陳平在微博上表示，因百度未在法定期限內履行法院作出的公開道歉、賠償經濟損失等判決，已於上周一（22日）向法院申請強制執行立案，並同時申請將李彥宏及其妻子馬東敏等納入失信人名單和限制高消費。

去年9月，百度旗下公司被裁定於手機百度用戶端中，使用陳平所著2本書的部分內容，其中部分內容與涉案圖書不完全一致，該行為未經許可、未支付報酬，侵犯修改權，須於判決生效之日起15日內，於指定手機小說欄目中連續24小時刊登致歉聲明，向原告人陳平致歉，並向他賠償經濟損失1.5萬元人民幣及合理支出2,000元。其後百度一度申請上訴，惟已被法院駁回。

近年來百度公司負面新聞不斷。（視覺中國）

報道引述陳平表示，他申請將李彥宏等人納入失信人員名單，是為了讓百度為其錯誤和違法行為承擔責任，期望促使百度盡快履行生效判決及解決問題。

倘納失信人或失管理層之位

內地近年推行「社會信用系統」，依照民眾日常的行為，是否曾違反金融合約，在社交媒體發佈過的文章等，為每個人進行信用評分。根據內地規定，李彥宏若被納入「失信人名單」，除了可被禁止進行高消費行為、無法借貸等，可能將無法出任百度管理層，甚至連乘飛機、高鐵都會受限制。