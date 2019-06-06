【林志玲結婚】大陸網民瘋狂討論　竟累微博伺服器一度崩潰

44歲的「台灣第一名模」林志玲，於今日（6日）突然在微博以及IG宣布與37歲的日本樂團「EXILE」成員AKIRA結婚。 消息在大陸引起無數網民瘋狂討論，極速登上微博熱搜榜第一位之餘，更連累微博伺服器一度崩潰。

在林志玲宣布婚訊的微博上，短短50分鐘，就達到13.4萬個轉發，19萬條回覆和90萬點「讚」。（微博）

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在林志玲宣布婚訊的微博上，短短50分鐘，就達到13.4萬個轉發，19萬條回覆和90萬點「讚」。網民大多表示「恭喜」，又指「很感動」；亦有人回覆「？？？」，「今天不是愚人節！」等，以示對其婚訊的震驚。

與此同時，亦極速登上微博「熱搜榜」第一位，以1866萬搜索力壓「劉詩詩兒子」、「Prada上海時裝秀」等熱門話題。「林志玲老公」亦登上「熱搜榜」第六位，搜索量達215萬。林志玲的前男友言承旭亦「榜上有名」，排行第七。「新郎不是言承旭」亦得到多人討論，登上「熱搜榜」第十二位。

由於太多人討論，林志玲的婚訊竟連累微博伺服器一度崩潰，不少人表示無法刷新頁面，還有人以為是手機或網絡出現問題，導致無法連接微博。

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