內地中小學展開「我愛祖國同唱國歌」活動：唱響愛黨愛國主旋律

今年（2019）年是中華人民共和國成立70周年。中央宣傳部、教育部和共青團中央近日印發通知，部署在全國中小學組織展開「我愛祖國，同唱國歌」活動，稱要「唱響愛黨愛國愛社會主義的時代主旋律」。

中央宣傳部、教育部和共青團中央近日印發通知，部署在全國中小學組織展開「我愛祖國，同唱國歌」活動，稱要「唱響愛黨愛國愛社會主義的時代主旋律」。（視覺中國）

通知指出，「我愛祖國，同唱國歌」活動是慶祝中華人民共和國成立70周年「我和我的祖國」群眾性主題宣傳教育活動的重要組成部分，通過組織同唱國歌和愛國歌曲，在各地中小學唱響愛黨愛國愛社會主義的時代主旋律，營造禮讚新中國、奮進新時代的濃厚氛圍，引導激勵廣大青少年做擔當民族復興大任的時代新人，做德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。

通知指出，活動從5月底開始至10月底結束，包括組織學唱國歌、校園歌唱比賽、創作同唱國歌和愛國歌曲視頻作品、優秀作品評選展播等環節。各地中小學要組織學生學好唱好國歌，推動升國旗、唱國歌規範化儀式化。活動將在央視網設立專門網頁，開展優秀視頻作品網絡評選，評選出的優秀作品將在中央和地方電台電視台以及各類網絡平台、社會媒介展示播放。

通知強調，各地黨委宣傳部、教育工作部門和共青團組織要加強領導，動員各方面積極參與，確保活動有序開展、掀起熱潮；要突出思想內涵，體現儀式感莊嚴感，引導青少年學生在廣泛參與、親身體驗中厚植愛國主義情懷；要通過舉辦活動，營造共慶祖國華誕、共享偉大榮光、共鑄復興偉業的濃厚氛圍。