【國歌法】毛孟靜窮追廖長江：你驚西環拆天定發癲？　廖：遲啲答

昨天早上立法會3個委員會同時舉行，引起民主派議員不滿，分別於3會上要求點算法定人數，其中在《國歌條例草案》法案委員會點人數期間，更爆出主席廖長江在無「熄咪」下，與副主席張國鈞密斟，稱「流一流國歌法都無咩所謂嘅，等啲人警惕下囉，但『西環（中聯辦）』實係拆天」，惹來嘩然。 《國歌條例草案》委員會今早(18日)再舉行會議，有民主派不滿被「調時間」，民主派召集人毛孟靜提出規程問題，問廖長江：「你趕頭趕命到咁，我覺得你是擔心西環不高興，驚佢『拆天』抑或『發癲』？」 廖長江一再重申毛孟靜提出的不是規程問題，「我遲啲答你，遲啲你問我，我會同你商討呢件事」。

毛孟靜不斷追問廖長江是否驚西環「拆天」定「發癲」。(立法會截圖)

會議原訂於下午二時召開，廖長江3日前通知議員提早在早上9時開會，惹來民主派議員不滿。除了毛孟靜之外，專業議政莫乃光、新民主同盟范國威均炮轟廖長江的安排。莫乃光稱已約了葉建源去探監，不能改期，希望將來如要更改會議時間，要多些諮詢議員；毛孟靜更謂，「你(廖長江)忽然改於星期六早上開會，本來應該於下晝開會，我們民主派有好多成員本來約了今朝去探監」，「你是否好擔心西環，你得罪佢就冇好結果...你親口講的，我聽不清楚究竟是『拆天』還是『發癲』？」

廖長江先表示毛孟靜提出的不是規程問題，「但我都答你，係無」，但毛孟靜繼續追問，廖長江都一再重申不是規程問題，「我遲啲答你，遲啲你問我我會同你商討呢件事」，又解釋改開會時間是相信早上開會，會更方便議員。

廖長江回覆一句：「我遲啲答你」。(立法會截圖)

毛孟靜並再追問廖長江，「你以為今朝早可能要開逃犯？對嗎？」廖即時回應，「從來無咁考慮過」，兩人席間火花四濺。