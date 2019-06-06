【林志玲結婚】「新郎不是言承旭」變熱搜　男網民怨：老公沒我帥

44歲的「台灣第一名模」林志玲周四（6日）突然在微博以及IG宣布與37歲的日本男團「EXILE」成員AKIRA（黑澤良平）結婚，引發瘋狂討論，更連累微博伺服器一度崩潰。 婚訊消息公布後，雖然前男友言承旭已經透過經紀人轉達祝福，惟大量內地網民仍歎息「新郎不是言承旭」，又迅速趕到言承旭的微博下留言安慰，令「言承旭」三個字登頂微博熱搜第一。

「言承旭」和「新郎不是言承旭」都成為微博熱搜，前者更高居榜首。（微博）

在言承旭的新浪微博（@言承旭Jerry）中，有網民留言「志玲被人搶走啦，你人呢」，獲得逾4400個讚。另外，「我覺得言承旭和林志玲才是最配的」似乎也表達出多數人的心聲，獲得近700個讚的認同。在相關討論中，還有人表示可惜「為甚麼不是言承旭，心好痛。」「心痛言承旭3秒鐘。」

而在林志玲老公黑澤良平的新浪微博（@EXILE-AKIRA）中，吸引大量網民前來祝福之餘，更多人指自己看到林志玲婚訊的第一反應是「大哥，你哪位啊？」似乎是在暗暗表達「不滿」。

林志玲老公黑澤良平在新浪微博公布婚訊，卻被網民問「你哪位？」（微博）

對於女神情歸日本郎，內地不少男網民更忍不住開啟「葡萄模式」：

「林志玲老公還沒我帥。」 「程序員們氣憤，直接影響中日關係。」 「父親瞬間把導航聲音變了，有種失戀的感覺。」 「中國那麼多男人，居然沒有一個人，可以得到林志玲的心，為此感到特失望。」 「日本的那位要敢欺負我女神，全國網友罵死他。」

內地媒體大玩「投票互動」，問題千奇百趣。（網絡圖片）

內地媒體亦趁機與網民大玩互動，就林志玲結婚話題推出投票項目，問題千奇百趣。有媒體問「林志玲老公在日本國民地位相當於？」，給出的選項有4個，分別是鳳凰傳奇、NPC、F4和Super Junior，其中鳳凰傳奇得票數最高。其餘的問題還包括「你能接受姊弟戀嗎？」「聽到志玲姐姐結婚，你的第一反應是？」等等。

（綜合報道）