【習近平訪俄】習近平獲頒聖彼德堡國立大學名譽博士學位

國家主席習近平當地時間6日在聖彼德堡出席接受聖彼德堡國立大學名譽博士學位儀式。俄羅斯總統普京出席儀式。

習近平獲頒榮譽博士學位。（網絡圖片）

習近平抵達聖彼德堡國立大學主樓時，受到普京迎接。在共同參觀聖彼德堡國立大學對華合作展覽後，兩人一同步入大講堂。

聖彼德堡國立大學校長宣讀學位授予決定，並向習近平頒發名譽博士學位證書。

習近平致答辭表示，很榮幸接受聖彼德堡國立大學名譽博士學位稱號。習近平說，此前他在北京見證了清華大學向普京頒授名譽博士學位，清華大學和聖彼德堡國立大學分別是兩國優秀高校代表，也是他和普京的母校，兩校分別向對方國家元首頒授名譽博士學位，既是雙方教育和人文領域密切交流的例證，更是中俄關係高水準的重要體現。

普京在儀式上發表講話。（網絡圖片）

普京致辭表示，很榮幸習近平主席被我的母校授予名譽博士學位，我向習近平主席表示衷心祝賀。他說，習近平主席為推動俄中關係深入發展作出了重要貢獻，在國際關係領域提出一系列重要倡議，並親自推動實施。習近平主席提出的共建「一帶一路」倡議贏得了國際社會的廣泛支援和參與。

儀式在現場師生合唱《國際學生歌》中結束。儀式結束後，俄羅斯學生向習近平贈送油畫作品，中國留學生向普京贈送油畫作品。

兩國元首還共同參觀了門捷列夫工作室。