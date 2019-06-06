【習近平訪俄】晤梅德韋傑夫　倡中俄合作應對國際「不正當行徑」

中國國家主席習近平繼續在俄羅斯的國事訪問，周四（6日）會見俄國總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev），兩人均指中俄關係邁入新時代。習近平稱，面對複雜國際形勢、特別是一些遏制新興國家的不正當行徑，中俄要加強合作，意義重大。

習近平表示，面對紛繁複雜的國際形勢、特別是一些遏制新興市場國家發展的不正當行徑，中俄加強全面戰略夥伴協作，對維護兩國和兩國人民利益、對維護世界和平穩定繁榮意義重大。

習近平再指，雙方要推動在各領域的合作持續深入發展，雙方還要加強在聯合國、世界貿易組織、金磚國家、二十國集團等多邊事務中的合作，為國際社會貢獻更多「中俄方案」。

俄總理：個別國家動輒制裁他國

梅德韋傑夫則稱，當前，有個別國家不計後果，公然違反國際法和國際關係基本準則，動輒制裁他國、打壓他國企業，這遏制了世界經濟增長，危害國際貿易發展，形容這種行徑是短視和破壞。

他稱，中俄要加強戰略協作，攜手應對兩國及國際社會面臨的共同挑戰，切實維護世界和平與發展。俄方願同中方一起，通過兩國總理定期會晤等機制，全面落實好兩國元首達成的重要合作共識，包括歐亞經濟聯盟和共建「一帶一路」的合作。

梅德韋傑夫將於9月在聖彼得堡與中國國務院總理李克強舉行兩國政府首腦的定期會晤。

（新華社 / 俄羅斯衛星通訊社）