涉非法集資遭警方百萬通緝　疑犯反懸賞200萬徵公安局長貪污罪證

陝西漢陰警方上月底懸紅100萬元人民幣，通緝疑犯湯曉東，涉嫌以珠寶店的名義非法集資近1.8億元。 湯曉東接受內地傳媒訪問時，質疑漢陰縣公安局局長鄺吉學是為了立功才查封企業，更揚言懸賞200萬元，徵集鄺吉學的貪污證據

湯曉東其名下的「東輝珠寶公司」被指涉及非法集資。(網上圖片)

被警方百萬懸賞通緝的湯曉東6月8日接受內地傳媒《澎湃新聞》採訪時表示，其名下的「東輝珠寶公司」是在政府招商、引資，在政府的監管和支持下經營，公司有辦營業執照及納稅，甚至有政府部門的領導到公司參觀考察及開座談會，而且公司的賬目獨立、清晰和公開，質疑當局有甚麼是不知道的。

湯曉東又指鄺吉學於2018年8月獲委任為漢陰縣公安局局長後，就要求湯曉東三個月內清退公司的股東，湯曉東質疑事件與鄺吉學的個人利益有關，鄺吉學是為了個人立功而查封企業。他又形容公安捉人態度堅決，似是一心要把自己弄至坐牢，並把所有資產沒收。

他又公開多次用短信聯絡鄺吉學也沒有得到回覆的截圖，其中有短信寫着要搜出鄺吉學的貪污受賄的證據，並懸賞200萬元，徵求鄺吉學及其妻子的資產，揚言要把鄺吉學「送進監獄」。

警方對湯曉東的懸賞金達到100萬元。(網上圖片)

陝西漢陰縣公安局5月底懸賞100萬元追緝湯曉東。懸賞通告顯示，湯曉東涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，2018年10月7日漢陰縣公安局依法立案偵查。湯曉東其名下的「東輝珠寶公司」被指以簽訂分紅股東協議的方式，向社會大量集資，但在去年9月，投資者發現自己沒有獲得分紅，要回投資款項亦不果，連公司老闆湯曉東也「失聯」，遂向警方報案求助。據了解，案中受害者人數過千，涉及金額過億元。

湯曉東日前表示自己正在境外融資，事情處理完畢後會考慮回國。

（澎湃新聞）