【逃犯條例】內地傳媒普遍噤聲　「香港加油」成微博禁詞

港府堅持修訂《逃犯條例》，觸發大批港人昨日（9日）上街抗議，大會稱參與人數達103萬人，警方則稱最高峰有24萬人。 在內地，除了中央級別的官媒外，其他傳媒大部分對反修例遊行噤聲。《香港01》記者搜索發現，「香港加油」、「支持香港」已成微博敏感詞，目前無法搜索。

《香港01》記者發現，在微博搜索「香港加油」、「支持香港」，均會出現「根據相關法律法規和政策，『香港加油／支持香港』搜索結果未予顯示」的結果。（微博）

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據了解，截至今日（10日）下午，內地傳媒對香港反逃犯條例遊行普遍噤聲。除了胡錫進發微博評論，直指「香港反對派是在西方的支持下惡意搞事」外，只有《環球時報》和《中國日報》英文版發文報道。

至於其他中央級別的官媒和地方傳媒，除了刊登外交部和外交部駐港特派員公署的回應外，暫未見就遊行作出報道或評論。

部分與反修例遊行有關的詞彙成為微博禁詞。《香港01》記者發現，在微博搜索「香港加油」、「支持香港」，均會出現「根據相關法律法規和政策，『香港加油／支持香港』搜索結果未予顯示」的結果；至於輸入「反送中」，則沒有搜索結果出現。但「加油香港」、「撐香港」、「香港支持」等詞卻沒有被封禁。

「香港加油」成微博禁詞的原因未明，不過，可能與海外華人遊行時，高呼「撐香港，反送中，香港加油！」的口號有關。

而在胡錫進微博下，則在大批內地網民留言反對遊行，有人直指示威者是「牲畜」，也有人表示支持香港修例：