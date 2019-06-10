【逃犯條例】外交部：堅決反對任何外部勢力干涉香港立法事務

中國外交部發言人耿爽今天（10日）在例行記者會被問到反修例遊行相關議題，他表示，所謂的100萬人大遊行，香港特區政府已作出回應，特區政府公布的人數不是100萬，「是少很多的數字」；他指出，「哪個數字大、哪個數字多，以證明誰代表民意，並沒有很大說服力」。

耿爽在外交部記者會上指出，目前已有80多萬香港市民參加「保公義撐修例大聯盟」活動，相信數字仍會有增長，認為充份說明香港主流民意支持特區政府的修例工作。

他表示要強調兩點，第一，中央政府將繼續堅定支持特區政府，推進修訂條例的工作；第二，堅決反對任何外部勢力，干預香港特區立法事務的錯誤言行。

至於被問到所指的外部勢力是什麼？耿爽說，一段時間以來，圍繞修例問題，一些國家發表的不負責任言論，外交部駐港特派員公署，已對此作出回應。

耿爽強調兩點，第一，中央政府將繼續堅定支持特區政府，推進修訂條例的工作；第二，堅決反對任何外部勢力，干預香港特區立法事務的錯誤言行。（中央社）

耿爽強調，特區政府2月以來就修例工作廣泛聽取香港社會各界意見，並兩次作出調整，是對有關建議作積極回應。他重申，香港回歸後，一國兩制、港人治港的方針得到切實貫徹落實，香港民眾各項合法權益得到充份保障，相信香港市民有切身體會，國際社會亦有公論，他不明白所謂一國兩制無得到很好貫徹落實的說法從何而來。

他指出：「香港回歸以來，『一國兩制』方針得到切實貫徹落實，香港的人權和法治狀況大幅提升，國際金融、貿易和航運中心地位不斷鞏固，不容任何外方詆毀抹黑。」耿爽又重申中方立場，香港特區政府已經反覆強調，修訂「兩個條例」是為了彌補法律漏洞，彰顯社會公義，完善香港法治，修訂內容符合國際法和國際社會通行實踐。「我們敦促美方停止散布不符事實、不負責任的錯誤言論，停止干預特區正常的立法議程，停止干涉香港事務和中國內政。」