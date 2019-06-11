中國七部委要求嬰幼兒奶粉六成國產　進一步提高行業集中度

自從2008年毒奶粉事件曝光以來，國產奶粉一直聲名不佳，內地民眾出境搶購奶粉新聞也始終不絕於耳。 6月3日，國家發改委、工信部、農業農村部、衛生健康委、市場監管總局、商務部、海關總署等7部門印發《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》（以下簡稱《方案》）。《方案》提出，要開展嬰幼兒配方乳粉企業兼併重組，淘汰落後產能，進一步提高行業集中度和整體發展水準，力爭嬰幼兒配方乳粉自給水準穩定在60%以上。

近期市場調查研究公司尼爾森發布的《2018年中國嬰幼兒配方奶粉市場環境洞察》報告顯示，2018年，國貨奶粉所占的市場份額從2017年的40.7%上升至43.7%，銷售額同比增速從2017年的14.5%上升至21.1%。

尼爾森資料顯示，2018年，國產奶粉在母嬰管道的增速為25.4%，外資奶粉的增速僅為10.1%。2018年國產六大奶粉企業（伊利、飛鶴、君樂寶、聖元、完達山、貝因美）在電商管道的增速為48.9%，超過外資奶粉。

此次方案中提到，力爭嬰幼兒配方乳粉自給水準穩定在60%以上。對於國產企業來說，國內仍有很大的提升空間。

媒體稱，在不少業內人士看來，此次七部門聯合發文是對國務院發布的《奶業振興意見》及2019年中央一號檔的進一步細化，《方案》的發布在推動乳企提升生產水準、加大研發創新投入、保障奶粉安全品質的同時，也提振了消費者信心，優質乳企迎來更大的競爭優勢和市場空間。

（《證券日報》）