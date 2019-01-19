【禍不單行】幼時喝三鹿奶粉長大吃無限極　19歲少年尿毒症去世

內地「直銷之王」無限極近日接連捲入營養補給品醜聞，繼傳出陝西有女童服用其產品後被診斷出心肌損害，河南亦有一名疑似受害少年的父親出面。 據了解，這名19歲的河南少年因幼時服用三鹿奶粉而出現腎臟問題，得到醫治後又復發。其父輕信當地無限極門店銷售人員鼓吹其產品能治好腎病，選擇用無限極營養補給品代替藥品服用一年多，病情卻惡化為尿毒症，最終不幸離世。

受害少年生前服用的無限極增健口服液。（澎湃新聞）

受害少年父親梁起超向內地傳媒透露，兒子梁宏（化名）2000年出生後沒有母乳，其妻便購買三鹿奶粉給孩子服用，1年後孩子排尿困難到醫院就診，醫生說國家免費治療。經在當地醫院就診2個多月，經兒科主治醫師會診，康復出院。當時市有關方面還作出2000元賠償，「這些醫院都有醫療檔案證明。」

及至2014年2月，梁宏又被確診為「雙腎結石、腎功能不全」。梁起超聲稱，此後，通過中藥調理，兒子病情逐漸好轉。2015年7月至次年8月，他經村衞生室醫生介紹，從鎮上無限極門店購買營養補給品超過27次，花費逾人民幣4.6萬元。產品含「增健、靈芝皇、鈣片、海豹油」等9款產品，單價最貴的「靈芝皇」顯示為499元，「鈣片」最便宜，為99元。梁起超稱，無限極門店店長宋某霞多次向他宣稱無限極產品無毒副作用，堅持服用就能讓孩子早日康復。

在服用了無限極產品後，梁宏的病情卻愈發嚴重。及至2016年5月，梁宏被診斷為「已接近尿毒症」，但其父母礙於所購無限極產品昂貴，捨不得扔，仍繼續讓他服用。2017年7月，梁宏被診斷為「慢性腎功能衰竭、尿毒症期；腎結石」，後雖全力救治，他仍於2018年2月病故。及後，家人向無限極經銷商要求賠償，雙方協商未果。

涉事無限極門店仍在經營

由於購買一定金額產品，就會成為無限極會員，憑優惠卡購買產品可享優惠，亦可以推銷產品賺提成，梁起超稱，他們曾經獲得一張會員卡，但自己從來沒有推銷過無限極相關產品。

梁起超說，孩子去世後一年來，夫婦倆一直充滿愧疚、自責，但沒有去找宋某霞。「妻子得了乳腺癌，我每天都要服用精神藥物。」梁起超說，宋某霞的店仍然開著，不時還會聽身邊人去那裏購買無限極產品。

梁起超說，「我始終相信無限極保健品是中草藥，能治療好我兒子的病情」。在服用無限極產品期間，兒子沒有再接受任何專業治療，亦未服用藥物，只是會定期去醫院檢查。期間兒子並未出現特別症狀，但是經常感冒發燒。當時，他們以為是抵抗力差，未接受專業治療。

無限極（中國）有限公司周五（18日）回應內媒查詢時指出，對於梁先生投訴的情況，該司正緊急核查中，懇請有關醫療、司法部門介入調查，還原事情真相。

（澎湃新聞）