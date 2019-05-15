醫生推薦「特殊配方奶粉」竟是「固體飲料」　北京多家大醫院有售

有內地傳媒揭發，北京部分醫院內及周邊商店，所出售的所謂「特殊醫學用途嬰兒配方奶粉」（簡稱特醫奶粉），甚至會有醫生的推薦，但實際上只是普通奶粉，僅屬於「固體飲料」，沒有取得相關註冊資格。 有涉事奶粉牌子的負責人更透露，在繳納一定的「進門費」後就可以在醫院內部商店上架銷售，至於醫生每成功推薦顧客購買一罐奶粉，亦能獲得60元（人民幣．下同）左右的回佣。

「特醫奶粉」是指為滿足進食受限、消化吸收障礙、代謝紊亂或特定疾病狀態人群對營養素或膳食的特殊需要，專門加工配製而成的配方食品。依照相關規定，所有特醫食品都應取得食藥監部門的註冊，生產企業亦要取得相應生產許可，且普通食品不能宣稱有疾病防治等功能。（視覺中國）

報道指，北京京都兒童醫院、首都兒科研究所、北京婦產醫院（東院）等大醫院內及周邊商店，都有出售「寧波特壹食品有限公司」及「青島金大洋乳業有限公司」的所謂「特醫奶粉」。然而根據國家市監總局公布的資料，寧波特壹和青島金大洋均未獲得相關註冊資質，其產品既非「特醫奶粉」，甚至連嬰幼兒配方奶粉都不是，竟是「三無」，即無嬰幼兒配方奶粉配方註冊資質、無特醫食品註冊資質、無特醫食品生產許可。

報道引述寧波特壹的銷售負責人裴經理透露，公司的奶粉的銷售渠道主要有兩種，分別是母嬰商店及醫務，更形容後者是「天長地久」，有長期的合作關係，「跟你直截了當講，國產有國產的操作模式，臨床那兒做個打點。」青島金大洋的銷售負責人周經理則稱，要在母嬰商店銷售很簡單，在醫院內倒會遇到不少困難，須有醫院兒科主任同意，再經營養科開會討論等程序，故他們的做法會是把產品放在醫院內的商店，再讓醫生推薦前來購買。

報道披露醫生推薦顧客購買該些奶粉後，就可獲得60元左右的回佣。（新京報）

以寧波特壹為例，一罐「佳瑞寶氨基酸配方粉」市場售價為338元，經醫務渠道來貨價可低至5.5折，母嬰渠道則為7折左右，比之進口特醫奶粉的來拿貨價只有8折或9折，利潤空間要高得多，故對母嬰商店有較大吸引力。

裴經理又表示，醫生每推薦顧客購買一罐公司的奶粉，都會獲得約60元左右的回佣，故消化科、兒保科、兒童ICU等有處方權力的醫生，都是銷售人員重點「公關」的對象。內媒記者曾經以過敏嬰兒家長的身份暗訪北京京都兒童醫院，主動詢問後果然就獲醫生推薦寧波特壹的產品。

值得一提是，上述兩種品牌的奶粉，均同時在包裝上標註「配方粉」及「固體飲料」，寧波特壹的工作人員解釋預計未來兩個月就能取得註冊資質，「後期就可以把『固體飲料』去掉了」；青島金大洋則稱「我們也在申報國家特殊醫學配方粉，不過在下證之前就找一個最接近的乳蛋白固體飲料的標準。」但過渡期政策規定，2019年1月1日起生產的特醫食品應依法取得註冊証書，此前生產的產品可銷售至保質期結束，當中不包含固體飲料。

（新京報）