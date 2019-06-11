重慶男假扮「師兄」詐騙大學生　趁對方熟睡轉帳逾7000元

騙徒的手法層出不窮，讓人防不勝防！在重慶，竟有人假裝在校大學生的「師兄」，博取信任後，累計騙走合共8000元（人民幣，下同）。其中一次，更是在凌晨對方熟睡迷糊之際，從他的支付寶轉帳逾7000元到自己的帳戶。

警方於6月3日成功拘捕疑犯彭男。（網上圖片）

案中事主姓張，目前在重慶讀大學。去年3月，張男在重慶市渝北區某駕校作網絡招生推廣時結識一名彭姓男子。彭男自稱是張男的「師兄」，成功獲得對方信任。

今年2月8日，彭男趁張男放假回家之時，以完成支付寶、微信消費訂單評論，商家可以「返現套紅包」為由，騙取小張用微信掃二維碼支付自己400元。隨後，彭男又以運維服務器系統問題故障為由，不能立即返現，故技重施再次騙取小張398元。

次日凌晨，彭男又趁張男熟睡、迷糊之際，以系統不能識別其帳號為由，騙取張男的支付寶密碼。此後，他用自己的手機登陸張男的支付寶帳戶，轉走7000餘元。

詐騙所得已揮霍一空

張男事後發現被彭男騙財，打算在微信找他質問時，發現已被對方刪除。於是，他到重慶市渝北區轄區派出所報案，警方隨後將彭男列作疑犯，至6月3日成功拘捕。

經審訊，彭男對詐騙犯罪行為供認不諱，並稱詐騙所得贓款8000餘元，已用於打遊戲及生活開支揮霍一空。