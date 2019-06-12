【華南暴雨．多圖】共釀83人死亡或失蹤　22省區受災損失約百億

內地多地近日因暴雨發生嚴重水災，據國家防汛旱總指揮部秘書長葉建春表示，入汛至今全國已有14次區域性強降雨，累計降雨量達163毫米，有22個省份遭受不同程度的洪澇災害，受害人數約有675萬人，有83人死亡或失蹤。

葉建春表示，入汛以來全國降雨分布呈「南北多、中間少」的格局，農作物受災面積為62.3萬公頃，有超過1.5萬間房屋倒塌及嚴重損壞，直接經濟損失約100億元（人民幣．下同），其中以廣西、江西、福建、廣東等較為嚴重。但整體數據顯示，今次的洪澇災害已較近5年平均值大幅減少。

廣東河源：洪水沖毀道路。（視覺中國）

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葉建春又提到，在防汛抗旱工作方面，目前已組建360隊國家抗洪搶險應急救援隊伍，合計有近14萬人，又落實有110多萬人的地方水利、電力、交通、通信等部門組成的防汛應急搶險救援隊伍，並出動200多架救援飛機。

葉建春指，總括而言，今年防汛抗旱工作面臨的形勢嚴峻複雜，安全任務艱巨。當前全國已進入主汛期，據氣象水文預測，主汛期全國氣候狀況總體偏差，降水總體呈「南多北少」分布，江淮南部、江南、華南北部較常年明顯偏多，西北東部明顯偏少；長江中下游、淮河、珠江流域西江和北江等地將發生區域性較大洪水，黃河上中游、海河南系、第二松花江、遼河等將發生局部地區暴雨洪水。

（綜合報道）