【勞師動眾】女考生遇暴雨滯留火車站　 鐵路調度列車助千里趕考

內地高考今天（7日）起舉行，學生趕考的相關新聞依然受關注，其中最誇張要數浙江女考生小泮（化名）近15小時的千里趕考之路。

浙江考生小泮千里趕考險延誤，幸得火車站職員相助。（影片截圖）

綜合內媒報道，小泮昨天（6日）下午5時左右乘坐火車從浙江義烏出發，原定7日早上5時到達湖北武昌站，隨後趕往孝感考試。惟7日淩晨12時左右，因暴雨的原因，小泮搭乘的列車在浙江江山火車站滯留。

江山火車站工作人員其後接到求助電話，得知小泮滯留在該站的列車上，立即安排原本不經衢州站的Z47列車，於淩晨1時左右臨時停靠該站，並作出後續相關調度安排，令這趟列車能順利抵達武昌。車務人員還專門為小泮建立了微信聯絡群，又幫小泮召的士，趕往衢州站。

江山站職員「交棒」後，輪到衢州站職員接力，他們帶小泮順利過安檢，及時趕到月台，成功搭上Z47列車。至早上7時半，列車抵達武昌，再經轉車後小泮於8時半到達考場，沒有遲到。

全國高考7日正式拉開大幕，逾千萬考生奔赴考場。為確保高考期間交通通暢，多地全面落實護考措施。（視覺中國）

小泮千里趕考途中幸得鐵路部門相助，沒有錯過「人生大考」，但也有不少網民批評小泮沒有規劃好赴考時間，才會導致勞師動眾：

「都要高考了，為甚麼不提前幾天去，這不浪費國家資源嘛。」 「真的是在給別人添麻煩，能提前規劃好的事情就非得這麼狼狽嗎？」 「明知隔這麼遠，都不會提前回去嗎？非要等最後一天才去趕，有時間觀念嗎？。」 「半夜不睡覺還在趕路，一早要高考，想考好都難。」

（澎湃新聞、浙江之聲）