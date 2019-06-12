【疑點多】南京一家5人旅行4人死　3屍藏雪櫃多月　警方排除他殺

內媒揭露南京近日出現一宗極神秘的奇案：去年7月，一名女子帶著父母、堂伯母及女兒一行5人外出旅行後失去聯繫，其後3位老人的遺體被發現藏在深圳一間出租屋的雪櫃內，女子則在河南跳樓自殺，只有年輕的女兒活命回來。 深圳市公安局證實此事，警方初步排除涉及刑事案件，具體情況正在調查；河南警方也指女子跳樓事件已排除為他殺。

深圳一住宅區的出租屋（中）內，發現三具藏於雪櫃內的老人遺體。（《澎湃新聞》）

據《澎湃新聞》報道，尋人案件的報案人是南京的錢明（化名）。去年7月，他41歲的姐姐錢某梅、66歲的父親錢某德、67歲的母親皇甫某英、79歲的堂伯母李某珍及19歲的外甥女繆蘭（化名），一起外出旅遊，隨後失去聯繫。

今年5月12日，錢某梅在河南一家酒店墜樓身亡。錢明又輾轉通過外甥女繆蘭的口中獲知：2018年10月，父親錢某德在深圳住賓館時死亡，其屍體被人用行李箱運到一間出租屋裏，並放進了雪櫃；同年12月，堂伯母李某珍生病了，錢某梅要送她回南京，李某珍不願意，稱死也要死在一起，當月李某珍病亡；母親皇甫某英則在今年2月份「絕食死亡」。

繆蘭的父親繆武（已與錢某梅離婚）指，今年繆蘭找到對象，對方在河南商丘，於是繆蘭和錢某梅5月來到商丘。5月12日錢某梅要「拉著女兒去跳樓」，繆蘭表示「我不跟你一起死」，錢某梅就自己跳了。

深圳警方排除涉及刑事成分

一位接近深圳警方的消息人士透露，警方從涉事出租屋內的雪櫃內找到三具老人的遺體。經調查，兩名老人因病去世，一名老人絕食死亡，其遺體均存放在雪櫃內較長一段時間。目前，警方已初步排除涉及刑事案件。一份深圳警方與家屬的通話錄音又顯示，案件目前沒有他殺嫌疑。河南商丘市公安局刑偵部門也指，錢某梅為高墜死亡，排除他殺。

一張字條寫著：「如果錢某梅、皇甫某英、繆蘭都死了，那就是錢明害的。錢明害的！我們三個人死後所有財產歸給國家。」錢明指這字條完全是「氣話」。（《澎湃新聞》）

案件有重重疑點，例如有一張字條寫著：「如果錢某梅、皇甫某英、繆蘭都死了，那就是錢明害的。錢明害的！我們三個人死後所有財產歸給國家」。字條上有繆蘭、皇甫某英、錢某梅三人的簽名，並在自己名字上按了紅色手印。錢明也確認該字條的筆跡是屬於繆蘭的，不過他解釋他和母親、外甥女、姐姐之間之前有過衝突，這字條完全是「氣話」。錢明又指警方一開始也懷疑過他，找他做了筆錄，但最後警方排除對他的懷疑。

錢明與其姐姐錢某梅曾有過衝突，之後兩家房子中間修了一堵牆。（《澎湃新聞》）

這一連串的死亡事件，對死者的親人來說，留下了太多疑惑：自2018年7月出遊到2019年5月傳來噩耗，5個人到底經歷了甚麼？他們為何要去深圳？3位老人是怎樣相繼死亡的？而其他人為何不選擇送醫或報警？為何選擇雪櫃藏屍？這一切唯有有待警方的調查結果。

（《澎湃新聞》）