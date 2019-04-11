河南8歲女童離奇「跌下樓梯」死亡　身上滿傷痕疑遭親母虐打致死

河南信陽淮濱縣建新村的8歲女童文文（化名），離奇在上周二（2日）「跌下樓梯」後重傷死亡。 惟據文文祖父曹一鳴表示，文文身上到處都有傷痕，「新傷、舊傷疊在一起，背後是一道一道紫色的印子」，懷疑被屢有前科的媳婦及其妹妹虐打致死。 目前文文母親及其妹妹已被警方帶走調查。

曹一鳴是在周二上午10時許，突然接到媳婦胡麗（化名）的電話，聲稱文文「跌下樓梯，沒有搶救過來」。按照當地風俗，逝者要換上新衣服，但曹一鳴發現胡麗意外地堅決拒絕，其後又稱要親自為孩子洗浴換衣。最後曹一鳴拉開文文的衣服檢查，驚見身上竟到處都是傷痕。

文文的百日照。（微博）

文文身上滿布傷痕。（微博）

「我媽對我好呢，才打我兩次」

曹一鳴透露，胡麗自嫁進來後就與整個家庭相處不睦，從不會招呼來客，平日不會與長輩聊天，甚至所用的碗筷都有專用，不會與家人混在一起。曹一鳴更稱，早在今年1月底，祖母為文文洗澡時，就發現其身上盡是青紫傷痕，細問下始知是被母親妹妹用衣架所打；甚至在農曆新年期間，文文竟然「高興」地向祖父祖母表示，「我媽對我好呢，我媽才打我兩次，打的都不狠，都是輕輕一拍。」

祖母曾在為文文洗澡時，發現其身上有多處傷痕。（微博）

另一方面，周邊的鄰居亦稱確有一段時間看到文文臉上有傷，即使沒有見到被打的過程，亦沒有聽到哭喊聲，但文文臉上的傷痕持續了一段長時間，「當時如果知道這是打的，一定會舉報。」

長年在外工作的文文父親曹海則指，事發當天凌晨曾與胡麗聯絡，當時她正在外喝酒，但相安無事。曹海驚悉噩耗後立即從杭州蕭山趕回來，同樣覺得文文的滿身傷痕不似是單單「跌落樓梯」造成。

曹海稱，胡麗確有打文文的前科，例如有次胡麗讓文文去數數吃飯人數，去拿相應的筷子。當天有八九個人吃飯，文文數到六時數不出來，結果胡麗怒極用筷子朝文文頭上打去，筷子當場被打斷。曹海見狀立即出言護短，但胡麗表明「你別護着她，你愈護我打的愈厲害。」

文文與母親及小姨共住的出租屋。（微博）

還有一次是在去年暑假，當時室外溫度將近40度，但胡麗卻因為一件小事將文文趕出家門。曹海正好在家，看不過去後就開車帶文文去叔叔家中住了數天。雖然認為「哪一個親媽會把自己的孩子打死」，但曹海最終仍是報警求助。

（有道熱點）