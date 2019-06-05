台美妝網紅男友與另一女子離奇伏屍旅館　死因成謎

今天（5日）清晨發生在台灣新北市新莊區某汽車旅館的年輕男女雙屍命案，根據了解，同齡24歲的2人可能是生意上朋友關係，羅姓女子在台北市五分埔服裝批發市場上班，巫姓男子經營網路購物，女友還是小有名氣的美妝部落客，Facebook和IG各約20幾萬人追蹤。

台灣新北汽車旅館發生年輕男女雙屍命案（點圖放大）↓↓↓

巫男租屋在汽車旅館附近，今天清晨2時許，路口監視器拍到他和羅女一起步行到旅館，2人沒有帶包包、邊走邊聊天，看起來沒有任何異狀。他們登記休息4小時，進房僅約半個小時，清晨2點半左右曾向旅館通報馬桶阻塞，請工作人員進房清理，當時也沒發現異狀。

到了清晨6時許，工作人員發現逾時未退房，打電話、敲門均無回應，拿鑰匙開門卻看見男生躺在床上，女生躺在床邊地板叫不醒，嚇得趕緊報案。消防隊救護人員到場，研判2人皆已明顯死亡，並未送醫。後來在家屬堅持下，分別送醫但仍回天乏術。

警方到場後立刻拉起封鎖線採證，初步鑑識，巫男仰躺在床上，雙手握拳置於胸前，羅女也雙手握拳兩臂微張，仰躺在床邊地板。2人均衣著完整、沒有明顯外傷，房內整齊沒有打鬥等外力介入跡象，也沒有發現異味或其他違禁品，一切看似正常，死因卻成謎，須待檢察官相驗進一步調查釐清。

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