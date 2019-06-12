外交部駁中美「脫鉤論」：首先問問在華美資企業同不同意

6月12日，外交部發言人耿爽主持例行記者會。針對美方近期提出的「脫鉤論」，耿爽表示，「脫鉤論」是美國的一小撮人鼓噪出來的、極其危險也是極不負責任的論調，強行讓中美脫鉤，勢必會打亂現行的世界經濟鏈條。他稱，美國公司、人民都不會答應。

美國國內有意見鼓吹中美的「脫鉤」。（網絡圖片）

有記者提問，我們注意到，一段時間以來，美方有一些人認為中方在中美經貿合作中佔了便宜，鼓吹中美所謂的「脫鉤論」，請問中方對此有何評論？

耿爽回應稱，「脫鉤論」是美國的一小撮固守冷戰思維、奉行「零和博弈」的人鼓噪出來的、極其危險也是極不負責任的論調；這種論調違背中美合作共贏的本質，枉顧兩國交流合作友好密切的民意，不符時代發展進步的潮流，不可能得到支援，也註定不會得逞。

指中美脫鉤會引發國際市場混亂

他說，現在中美已經成為彼此最大的交易夥伴國和重要的投資對象國，美國幾乎所有的大公司在中國都有業務，所有的州與中國都有合作，僅2017年，美資企業在華銷售收入就超過7000億美元，利益超過500億美元。「要讓中美脫鉤，首先要問問這些公司企業同不同意，這些地方省州同不同意，兩國的民眾會不會同意」。

耿爽又指，中美如果強行讓中美脫鉤，勢必會打亂現行的世界經濟鏈條，破壞全球產業分工，引發國際市場的混亂和金融市場的動盪，這肯定不是各利益攸關方希望看到的。他說，奉勸美方的某些人，反省反思自己的所作所為，摒棄意識形態的窠臼，停止散播偏見之深、思維之舊的一些的言論，不要妄圖開歷史的倒車。

指博爾頓「倒打一耙」

又有記者就美國總統國家安全事務助理博爾頓對外表示，中俄等國正對外散步「假消息」傳播美國政府內部矛盾和意見不合言論提問。

耿爽表示，說中俄散步假消息完全是倒打一耙。他說，在今年四月份，美國某位高官在德州農工大學公開演講回答提問時表示，「我們撒謊，我們欺騙，我們偷竊，這才是美國不斷探索進取的榮耀」。耿爽說，聯繫到這番話，再聯想到2003年，某些國家以伊拉克擁有大規模殺傷性武器為由入侵了伊拉克，我們不難判斷是誰在違反國際法？是誰在破壞國際秩序？國際社會對此自有公論。

4月15日，美國國務卿邁克·蓬佩奧在美國德克薩斯州A&M大學（德州農工大學）進行演講，並回答學生們提出的問題。一名學生就針對美國對沙特這樣爭議國家的外交政策進行了提問，蓬佩奧回答道：「我曾擔任美國中央情報局（CIA）的局長。我們撒謊、我們欺騙、我們偷竊。我們還有一門課程專門來教這些。這才是美國不斷探索進取的榮耀。」