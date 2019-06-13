公安部長趙克志：嚴防嚴打境內外敵對勢力滲透顛覆破壞活動

國務委員、公安部黨委書記、部長趙克志周三（12日）在北京出席公安機關會議，他在發表講話時強調，公安工作強化底線思維，嚴防、嚴打境內外敵對勢力各種滲透顛覆破壞活動，堅決捍衛政治安全。

會上，趙克志表示，要深刻認識公安機關是人民民主專政重要工具的政治屬性，堅持黨對公安工作絕對領導的根本政治原則。要從政治上、思想上、組織上、行動上進一步健全完善各項制度機制，把黨對公安工作的絕對領導落實到公安工作和公安隊伍建設的各方面全過程，確保黨的路線方針政策和各項重大決策部署得到貫徹落實。

公安機關領導幹部學習貫徹全國公安工作會議精神政治輪訓班開班式12日在北京舉行，公安部部長趙克志出席並講話。（公安部網站）

趙克志：正確處理維穩和維權的關係

趙克志還稱，新時代公安工作的職責定位，要增強憂患意識、強化底線思維，嚴密防範、嚴厲打擊境內外敵對勢力各種滲透顛覆破壞活動，嚴密防範、嚴厲打擊暴力恐怖活動，堅決捍衛政治安全。

他還要求，公安機關要正確處理改革發展穩定的關係、正確處理維穩和維護權益的關係，努力把各類矛盾解決在基層、解決在當地、解決在萌芽狀態和初始階段。

趙克志：要提升執法水準和執法公信力

趙克志又指出，要把握嚴格規範公正文明的執法要求，堅持有法必依、違法必究、執法必嚴，堅持以法為據、以理服人、以情感人，堅持把嚴格執法放在第一位，敢於擔當、秉公執法、不枉不縱，不斷提升執法水準和執法公信力，依法履行憲法法律賦予的法定職責，維護社會主義法治權威。

（公安部網站）