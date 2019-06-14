周強：推廣移動微法院、24小時自助法院　糾紛解決資源全部上線

6月13日，最高人民法院院長周強在全國高級法院院長座談會上要求，全面推動線上多元化糾紛解決平台建設，實現在線諮詢、在線評估、在線分流、在線調解、在線確認。

周強表示，「智慧訴訟服務」不是配置一台電子設備，而是要用信息化手段解決傳統手段做不了、做不好的事情。要提供網上立案、繳費、閱卷、鑒定、保全、庭審、送達、申訴等一站式電子訴訟服務，建設覆蓋全業務全流程、貫通各類資訊應用系統、融合大資料分析功能的訴訟服務平台。要加快推動四級法院訴訟服務資訊系統互聯互通，促進與審判、執行、信訪等應用系統融合，實現上下聯動、資源分享、業務協同。

周強還指，要儘快建成全國統一的12368熱線系統，完善熱線智能問答系統，普遍配備便民自助服務終端、智能雲櫃等設備，廣泛運用人臉識別等科技成果，推廣建設移動微法院、24小時自助法院。要切實提高涉訴信訪系統應用水準，增強視頻接訪、網上申訴工作實效。要全面推動在線多元化糾紛解決平台建設，推動將全部解紛資源彙聚在線上，實現在線諮詢、在線評估、在線分流、在線調解、在線確認。

另據透露，最高法院正在建設全國法院訴訟服務指導中心信息平台，擬於6月底上線。

（澎湃新聞）