中信集團原董事長王軍遺體告別儀式廣州舉行

今天（14日）上午，中信集團原董事長王軍遺體告別儀式在廣州殯儀館白雲廳舉行。6月10日，王軍在廣州病逝，享年78歲。

王軍遺體告別式現場

據內媒報道，參加告別儀式的有王氏親友及中信集團高層，廣東前省長朱小丹也出現在告別儀式現場。告別儀式現場佈滿政商各界人士贈送的花圈和挽聯，但報道沒有提及贈送者的姓名。

資料顯示，王軍1941年生於湖南，是前國家副主席、開國上將王震之子，為中信集團的創始成員，也是繼榮毅仁、魏鳴一之後的第三任董事長。

他在1979年中國改革開放初期加入中國國際信託投資公司（中信公司）業務部工作，1993年擔任中信公司總經理，兩年後升任董事長。2002年，中信公司改組成立中信集團有限公司，成為國家授權投資機構。2006年，王軍讓賢並離開中信集團。在他親自掌舵近12年間﹙1995年至2006年﹚，中信由內地改革開放的窗口，一躍成為企業混業經營﹙綜合金融控股﹚典範。2018年美國《財富》雜誌世界500強排行榜，中信集團位居第149位，連續10年上榜。中信集團能夠取得今天的地位，有賴一眾管理層長期的努力，當中「開國功臣」王軍扮演了極重要的角色。

王軍對中國高爾夫行業的發展有著特別貢獻。（網上圖片）

王軍熱愛高爾夫運動，擔任中信集團董事長期間就建立和收購了七家高爾夫球會。離開中信後，他加入涵蓋高爾夫業務的朝向集團擔任董事長，並在任職期間先後收購數家高爾夫球會。他也曾擔任中國職業高爾夫球員協會主席。

王軍在1996年組織發起了中國第一個正規的職業高爾夫對抗賽事「海峽杯」，並曾在中國－亞太職業高爾夫球隊際對抗賽連續四年擔任中國之隊的隊長。