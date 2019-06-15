【華為風波】西班牙15城市啟動商用5G網絡　採用華為設備

在美國政府禁令下，英美多家科技公司暫停與華為的業務合作。惟西班牙卻未理會此「封殺令」，仍然選擇華為作為其5G網絡的供應商。 當地時間15日，全球著名電信運營商Vodafone在西班牙的15個城市正式啟動商用5G網絡，主要採用來自華為的網絡設備。

據報道，這15個城市包括馬德里、巴塞隆拿等，西班牙也成為繼瑞士、英國後，又一個開通5G商用網絡的歐洲國家。

上月30日，英國電信運營商EE公司正式在倫敦等6個英國主要城市開通5G服務。EE公司表示，將繼續在其部分5G網絡基礎設施中採用華為的設備。

華為早前已表示，華為參與西班牙5G網絡建設不會受到美國禁令的影響。圖為華為的巨幅廣告懸掛在巴塞隆拿的建築外牆。（視覺中國）

此外，在已經開啟5G商用網絡的韓國，有媒體記者曾進行過測評。韓國《東亞日報》12日稱，記者使用LG和Samsung兩款手機在首爾多個人口密集場所對三大通信服務商的5G網絡進行測評顯示，LG U+的服務最為穩定。而LG U+是三大通信服務商中唯一使用華為設備構建5G網絡的企業。

不過也有聲音認為，LG U+首先集中建設了首都圈的5G網絡，該測評可能不夠全面。

（央視新聞、環球時報）