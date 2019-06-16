2018年內地各省常住人口數據公布　廣東連續13年居首北京負增長

截至2019年6月15日，全國31省份都已公布去年各地國民經濟和社會發展統計數據，常住人口數據也出爐，廣東及山東省的常住人口超越一億，而廣東省更連續13年蟬聯常住人口榜榜首。 另外，27個省份的常住人口亦有所增長，但北京及東北三省的常住人口則下跌。

2018年廣東省以1.1346億常住人口位居全國首位。(VCG)

根據各省份統計局公布的數據，2018年廣東省以1.1346億常住人口位居全國首位，比上年末增加177萬人，也是自2006年以來，連續13年排在常住人口排行榜的第一。山東省的常住人口亦突破一億，以1.0047億常住人口排名第二，河南省則以9605萬常住人口名列第三。

內媒記者發現，2018年GDP排名前10的省份，除福建外，廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北、湖南、河北這9省份位居常住人口前十名。北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍指出，影響常住人口的主因是經濟因素：就業機會、工資水平、生活費用是最重要的因素。廣東、山東常住人口數量位居前列，顯然跟其經濟發達有關。根據國家統計局的數據，廣東省及山東省2018年的本地生產總值達（GDP）分別達97277億和76469億元人民幣，排在全國第一及第三位。

根據2018年的數據，北京的常住人口出現負增長。(VCG)

北京負增長屬人口調控政策結果

31省份中，27省份的常住人口均出現正增長。南開大學人口與發展研究所教授原新表示，經濟強省和農業大省的常住人口增長速度都比較快。經濟強省例如廣東、浙江人口增長都在1%以上。因為經濟增長速度快，對勞動力的需求就強盛，會吸引外省的勞動力流入；農業大省如湖南、安徽、江西、福建、陝西等省份，增長率都在0.5%以上。一方面，過去這些省份是勞動力輸出大省，得益於國家政策扶持，農村和中小城鎮發展活躍，使得流動人口反流的可能性增加；另一方面，一些農業大省的省會城市成為經濟增長的熱點地區，吸引勞動力進入。

此外，數據還顯示北京和遼寧、吉林、黑龍江的常住人口出現負增長。其中，2018年末北京市常住人口為2154.2萬人，比上年末減少16.5萬人。東三省中，吉林省常住人口2704.06萬人，比2017年的2717.43萬人減少13.37萬人；黑龍江省常住人口3773.1萬人，比2017年減少15.6萬人；遼寧省常住人口4359.3萬人，比2017年減少15.33萬人。

中國人口與發展研究中心主任、研究員賀丹認為，北京市和東三省人口負增長的原因不同。她指出東三省的人口負增長，是人口自然增長率低和人口流出雙重原因造成的；而北京市以往的人口增長主要是人口遷入造成的，近兩年人口負增長，主要是人口調控政策的結果。

（中新經緯）