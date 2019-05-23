衛健委：2018年全國出生人口1523萬人　二孩佔比約50%

在內地，衛健委網站日前正式發布《2018年中國衛生健康事業發展統計公報》，顯示2018年全國出生人口為1523萬人，其中二孩佔比保持在50%左右，性別比繼續穩步下降。

「全面二孩政策」實施三年來，每年出生人口的資料變化都引發巨大關注。對於2018年出生人口比2017年減少約200萬，國家統計局局長寧吉喆今年初在新聞發布會上曾回應稱，人口出生率是有所下降，但是這類資料不是看一年的，歷史上中國也有過出生高峰，現在人口結構變化是自然而然發生的，所以不必過度解讀。人口結構會隨著經濟社會的發展而變化，我們人口的紅利仍然存在。

而對於二孩佔比，國家衛健委曾透露，2013年以前，二孩出生比重在全年出生人口佔比始終保持在30%左右。2014、2015年提升幅度就比較明顯，到2016年，二孩及以上佔比已超過45%，提高了十幾個百分點。

《2018年中國衛生健康事業發展統計公報》顯示，該年婦幼健康服務積極推進，生育全程服務得到加強。（資料圖片／視覺中國）

《公報》還指出，2018年婦幼健康服務積極推進，生育全程服務得到加強，母嬰設施建設扎實推進，應配置母嬰設施的公共場所配置率達到88.3%，順利完成階段性目標，協調相關部門促進托育、學前教育、就業、住房、稅收等相關經濟社會政策與生育政策配套銜接。

資料顯示，2018年計劃生育家庭獎勵和扶助「三項制度」共投入資金190.1億元（人民幣，下同），比上年增加31.6億元；計劃生育家庭特別扶助制度受益124.7萬人，西部地區「少生快富」工程受益1.9萬戶。

在其他資料中，《公報》顯示，孕產婦死亡率從19.6/10萬下降到18.3/10萬，嬰兒死亡率從6.8‰下降到6.1‰。

（界面新聞）