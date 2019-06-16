廣深規劃第二條高鐵　來往兩地機場20分鐘　可連接明日大嶼人工島

廣州市政府計劃在廣州與深圳之間將再建一條高鐵線路，串聯白雲機場與寶安機場，新高鐵投入服務後，來往兩個機場可能只需要20多分鐘。 而較早前內地有官方圖片指，第二條廣深高鐵路線可南延連接香港「東大嶼新中心」，亦即特首林鄭月娥提出，但仍未經立法會審批的明日大嶼人工島。

廣州政府規劃的第二條高鐵將在白雲機場設站。（VCG）

《廣州市國土空間總體規劃（2018-2035年）》草案近日對外公示，該規劃中公布的粵港澳大灣區航空航運鐵路圖顯示，廣深第二高鐵將從深圳寶安機場出發，經東莞後到達廣州境內的黃埔站，然後繼續北上至白雲機場站，最終抵達廣州北站；同時會有一條支線，在黃埔站北上後直接連接到廣河高鐵上的知識城站。值得關注的是，本次規劃還提出，要推進廣深港高鐵至廣州站連接線建設，將串連廣州南站、廣州站、廣州東站、黃埔站，意味廣深第一高鐵和第二高鐵將在黃埔站實現無縫對接。

目前廣州和深圳的高快速軌道交通連接主要為和諧號，以及從廣州南至深圳北的廣深港高鐵線路。中國工程院院士陳湘生表示，規劃中的廣深第二高鐵在旅客出行需求功能上還是有所不同，第二高鐵採用高速輕軌設計，列車最高時速在600公里以上，可以彌補當前線路速度上的不足，預計廣深第二高鐵投入運營後，從白雲機場去深圳機場的時間會由一個多小時縮短至最多只要約20分鐘。

另外，去年編制的《深圳對外通道布局規劃研究》顯示，深圳規劃新增廣深第二高鐵通道，連接廣州知識城、東莞中心區、深圳南山前海地區等廣深科技創新走廊上的核心節點，北接湘粵第二通道，南延連接香港東大嶼新中心，並爭取在2030年通車。

（南方網）