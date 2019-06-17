【海峽論壇】台名嘴黃智賢哽咽發言：一國兩制是對台灣的最大尊重

第十一屆海峽論壇正在福建廈門舉行，台灣主持人、名嘴黃智賢昨天（16日）在論壇上發言，她屢次哽咽，稱香港與澳門先後被中國收回後，「民主、經濟、國際地位大幅躍進」，又指相信兩岸一定會統一，而一國兩制是「對台灣最大的尊重與體貼」。

黃智賢認為，和平統一、一國兩制是台灣最光明的未來。（網上圖片）

綜合傳媒報道，黃智賢被安排為壓軸演說人士，她登台時指出，大陸國家主席習近平相當詳細地規劃中華民族復興道路，但中國70年來沒有統一是中華民族的莫大哀痛。她認為，這樣的悲傷不能延續，兩岸雙方要聯手才會有未來。

黃智賢提到，台灣政黨都主張「維持現狀」，這樣的決策會讓台灣漸漸邊緣化，但大陸同一時間卻在「大步向前、一日千里」；她表示，包含自己在內的14億中國人，不可能讓台獨有機會實現。

她又提及，香港與澳門先後被中國收回後，「民主、經濟、國際地位大幅躍進」，比過去殖民時代更加繁榮，台灣不了解這段事實，只會妖魔化相關事件。

黃認為，大陸提出的一國兩制給台灣最大的尊重與體貼，亦是人類史上獨一無二的設計，對台灣人只有加分作用，「和平統一、一國兩制，是台灣最光明的未來」。

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黃智賢是台灣中天電視的名嘴，政治立場支持兩岸統一。她的兄長是民進黨籍台南市長黃偉哲。黃智賢日前針對香港《逃犯條例》爭議的發言屢引發關注。她在節目中稱，香港年輕人在一國兩制下擁有「上街打警察的自由」，正正證明一國兩制的成功；又指台媒對於警察動用武力清場的報道不實，認為警察主要使用胡椒噴霧等驅散示威民眾，而使用橡膠子彈亦「不是真的子彈」，不等同於「開槍」。

（綜合報道）