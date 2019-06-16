陸委會：海峽論壇是「統戰大會」　今年台灣民間參與已減少

第十一屆海峽論壇今日（16日）上午在福建廈門舉行開幕禮，全國政協主席汪洋出席並致詞。汪洋指出「祖國必須統一，也必然統一。」願意為和平統一創造廣闊的空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何餘地。

陸委會下午回應指出， 「海峽論壇」是統戰大會。大陸關於「一中」政策的發言、各種經濟統戰的措施，都只是散布不實訊息的欺騙宣傳，完全禁不起檢驗。對岸更以武力威脅恫嚇台灣、破壞台海和平穩定現狀，但台灣絕不會接受與民主體制相牴觸的「一國兩制」。