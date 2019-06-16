陸委會：海峽論壇是「統戰大會」　今年台灣民間參與已減少

撰文：楊青之
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第十一屆海峽論壇今日（16日）上午在福建廈門舉行開幕禮，全國政協主席汪洋出席並致詞。汪洋指出「祖國必須統一，也必然統一。」願意為和平統一創造廣闊的空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何餘地。
陸委會下午回應指出， 「海峽論壇」是統戰大會。大陸關於「一中」政策的發言、各種經濟統戰的措施，都只是散布不實訊息的欺騙宣傳，完全禁不起檢驗。對岸更以武力威脅恫嚇台灣、破壞台海和平穩定現狀，但台灣絕不會接受與民主體制相牴觸的「一國兩制」。
全國政協主席汪洋16日出席海峽論壇大會開幕致詞，指出兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實從未改變， 「祖國必須統一，也必然統一。」（中央社）
陸委會強調，日前港府強制推動的「逃犯條例」引發香港民眾強烈抗爭，更印證「專制集權無法與自由法治一國」； 陸委會稱，中共對台灣的無理壓迫，已經引發反彈與抗議，國際社會更嚴厲譴責。北京當局應正視現實、尊重民意，早日拋棄不合民主人權的制度及意識型態，認真思考政治改革、負責任地化解矛盾對立。
陸委會重申，在政策宣示下，今年台灣民間參與海峽論壇情況已減少，任何呼應中方主張都將面對輿論質疑；兩岸交流應秉持對等、尊嚴，並遵守法規，對於台方政治人物出席海峽論壇的言行，台灣社會自有公評。