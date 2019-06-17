【逃犯條例】外交部：涉港事務是中國內政　中央充分肯定林鄭工作

在外交部今天（17日）例行記者會上。有記者就中央政府是否仍然支持香港特區行政長官林鄭月娥提問。

對此，外交部發言人陸慷表示，涉及到香港特別行政區的事務，包括中央政府和特別行政區政府之間的工作交流與關係，這完全是中國的內部事務，不在外交部回應的範疇。

陸慷同時提醒稱，國務院港澳辦負責人很明確地對外作過表態，中央政府對林鄭月娥行政長官和特區政府的工作一直是予以充分肯定的，中央政府也將繼續堅定地支持行政長官和特區政府依法施政。

他回應香港的遊行是否有外國勢力介入時表示，很多事實已表明，有關外國政府和一些政客，從香港政府決定修例開始，一直發表煽動言論。

另一方面美國國務卿蓬佩奧表示，月底在日本大阪舉行的二十國集團峰會期間，相信總統特朗普有機會與中國國家主席習近平會面，討論香港連續兩個星期日就反修訂《逃犯條例》的大規模遊行。



對此陸慷表示，如果任何人先入為主帶著偏見，毫無根據地對中國國內的事情，包括香港發生的事，作出片面、先入為主的指責，甚至拿有關問題干涉中國內政，中方會堅決反對。他指出，在中外交往中，有些外國領導人是出於真心想了解中國國內的政策和情況，只要是善意，中方對加強溝通，從來持開放態度。



至於中美兩國元首是否會在峰會期間見面，陸慷表示，一段時間美方多次提出希望安排會晤，如果有消息會及時發布。