【逃犯條例】昨感十分難過遺憾　林鄭今向市民書面致歉（附全文）

政府2月推出修訂《逃犯條例》至今遇上大量反對聲音，雖然特首林鄭月娥昨日（15日）宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但民陣對政府「只緩不撤」表明不收貨，今日（16日）如期舉行第4次反修例遊行，由維園6個球場及草地遊行至金鐘添美道。 政府新聞處晚上8時半發聲明表示，政府明白市民遊行是對香港的關心和熱愛，強調林鄭清楚聽到，亦強調政重視和珍惜。聲明更稱，林鄭因工作上不足令社會出現大的矛盾，「為此向市民致歉，並承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，加以改進，為廣大市民服務」。聲明未有提及會撤回法案。

6.16遊行（張浩維攝）

昨日「暫停」立法工作 今日「停止」

林鄭昨日會見傳媒，宣布暫緩法案消息，對於修例產生的龐大爭議，她稱「感到十分難過和遺憾」。她多次被問及會否道歉，但未有正面回應，只稱會「繼續用最大的時間、耐性、誠意與市民溝通」，又形容是「暫停」立法工作。

政府新聞處在晚上8時半發聲明指，過去兩個星期日，十分多市民透過遊行表達意見，政府明白市民遊行是出於對香港的關心和熱愛。對於市民一直以平和、理性方式表達意見，「特首清楚聽到，並認同這正是香港作為一個文明、自由、開放、多元的社會，一直展現的互相尊重、和而不同的精神」，強調會重視和珍惜香港這些核心價值。

聲明又指，因考慮到社會有強烈不同的意見，已「停止」立法會大會對修訂《逃犯條例》的工作，希望藉此可讓社會盡快回復平靜和避免任何人受到傷害，再次重申並無重啟程序的時間表。

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聲明末更稱，林鄭承認因政府工作上不足，令香港社會出現很大的矛盾和紛爭，令很多市民感到失望和痛心，「為此向市民致歉，並承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，加以改進，為廣大市民服務」。

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林鄭致歉全文：

過去兩個星期日，十分多市民透過遊行表達意見，政府明白市民遊行是出於對香港的關心和熱愛。

對於市民一直以平和、理性方式表達意見，行政長官清楚聽到，並認同這正是香港作為一個文明、自由、開放、多元的社會，一直展現的互相尊重、和而不同的精神。政府重視和珍惜香港這些核心價值。

考慮到社會有強烈不同的意見，政府已停止立法會大會對修訂《逃犯條例》的工作，希望藉此可讓社會盡快回復平靜和避免任何人受到傷害。政府重申並無重啟程序的時間表。

行政長官承認由於政府工作上的不足，令香港社會出現很大的矛盾和紛爭，令很多市民感到失望和痛心，行政長官為此向市民致歉，並承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，加以改進，為廣大市民服務。