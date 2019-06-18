【四川地震】傳大學生逃難要先人臉識別　網民嘲「保證有序撤離」

四川宜賓長寧縣雙河鎮周一（17日）深夜發生黎克特制6.0級地震，已造成至少12人死亡，過百人受傷。約兩百公里之外的重慶亦有震感。 網絡流傳一段影片，指有重慶大學的學生在離開宿舍避難時，要一個一個排隊經過人臉識別系統才可以離開，引起爭議。

重慶大學學生到空曠的地方避難。(網上圖片)

網上流傳一段五秒的片段，上傳者指是四川地震發生後，一間大學生在離開宿舍避難時，要先經人臉識別系統才可離開。片段中的學生非常守秩序，一個一個地排隊經人臉識別系統確認後才離開舍。上傳者質疑「如果片段屬實，就是政府變相殺人！如果發生類似汶川那樣的強烈地震，多少無辜的生命會冤死在這種監控設備下？」

片段經網上傳開，同時，在微博亦有學生嘲諷「人臉識別真絕，地震火災都要微笑一個一個通過」，也有網友調侃「保證有序排隊依次撤離，維持逃災現場的秩序，避免了踩踏事故的發生」；但亦有網友質疑片段的真實性，指片段只有5秒，未能說明前原因後果，也有網友質疑若果真的發生地震，學生的神態不會如此輕鬆。

網上亦流傳事件是發生於離震央200公里的重慶大學，網上的照片顯示昨日（17日）晚上指有學生到宿舍樓下的空曠地方避難。

香港01記者致電重慶大學的黨委宣傳部查詢此事，對方表示沒有學生在地震中受傷，又承認校內的宿舍設有人臉識別系統，但不清楚是否在昨晚地震發生後，學生避難時亦有運作。