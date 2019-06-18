【四川地震】專家：震級有限　與汶川地震毫無關連

四川宜賓長寧縣雙河鎮的6.0級地震，造成12人死亡。有專家分析今次地震與2008年的汶川地震並非位處同一個地震帶，兩者毫無關連，且震級亦有限。

中國地震台網中心研究員孫士鋐指，今次地震震源為16公里，屬於構造地震，其位處雲南昭通東側到宜賓東北方向的地震帶，與2008年的汶川地震分屬兩個不同的地震帶上。

災民排隊領取救援物資。（中新社）

值得一提是，去年12月16日，距離今次震央不遠的興文縣亦曾發生一次5.7級地震，震源深度為12公里。孫士鋐分析，自2003年來，該地震帶已進入活躍期，地質活動頻發，故相信兩次的地震有關連，都屬於同一個震源或「雙震型」地震，但仍無法預測是否會出現更強烈地震。

但孫士鋐指，由於地震帶的規模不大，出現7級或以上的強震都與規模較大的地質環境有密切關係，故該地區要發生更強地震的可能性較小。

對於地震較去年造成更多傷亡，孫士鋐指6.0級地震所釋放的能量，相當於3個5.7級地震，加上事發之時正值深夜，上次則是在中午，且6級或以上地震更容易引發的山泥傾瀉、岩石崩塌等地震災害。

四川省地震預報研究中心主任杜方亦指，今次地震不屬於汶川地震的餘震，故震級有限，「汶川地震發生在龍門山段，震級水平很高，主震8.0級，餘震最高也有6.4級，都是沿着龍門山地帶。」

（綜合報道）