廣東順德醫院5新生兒受感染死亡　衛健委：撤銷三甲資格限期整改

今年4月，廣東順德的南方醫科大學順德醫院新生兒重症監護室爆發嚴重交叉感染，導致多名新生嬰兒死亡，事件引起廣泛關注。 周二（18日），國家衛健委在官網通報事件，指此事是一起由腸道病毒（埃可病毒11型）引起的醫院感染暴發事件，共導致19例感染，其中5例死亡。 由於事件性質惡劣，後果嚴重，通報稱根據規定，對順德醫院、佛山市衛生健康局、順德區衛生健康局主要負責人、相關責任人予以處理，並撤銷順德醫院三級甲等醫院資格，責令順德醫院針對存在的問題限期整改。

涉事的南方醫科大學順德醫院。（網上圖片）

通報稱，此次事件暴露出當地衛生健康行政部門和部分醫療機構「以病人為中心」的理念淡化，品質安全意識缺失，醫德醫風教育不足等一系列問題。

通報具體指出順德醫院存在3大問題，包括醫院感染管理制度不健全、落實不到位；感染防控意識和敏感性不強；醫院感染管理不科學不規範。

通報還指出，順德區衛生健康局對事件處置不當，調查失實，，向佛山市衛生健康局未報告患兒死亡及多名患兒轉院情況，未充分履行報告及調查處理職責。而佛山市衛生健康局對順德區報告有關情況不核實、不上報，事件多個環節的處理都存在漏洞，導致事態惡化。

通報還稱，廣東省婦幼保健院、南方醫科大學珠江醫院對短期內由同一醫院轉來多名重症感染患兒沒有足夠的敏感性，對轉入患兒沒有專業評估，醫院感染防控存在漏洞。

南方醫科大學順德醫院聲稱院內有護理人員一千多人。（南方醫科大學順德醫院網站）

通報公布事件處理結果，指廣東省已根據《中國共產黨問責條例》《醫院感染管理辦法》等規定，對順德醫院、佛山市衛生健康局、順德區衛生健康局主要負責人、相關責任人予以處理。

此外，廣東省衛生健康委撤銷順德醫院三級甲等醫院資格、收回證書和標識，責令順德醫院針對存在的問題限期整改，對廣東省婦幼保健院、南方醫科大學珠江醫院予以通報批評。

（澎湃新聞）