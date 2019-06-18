外交部談習近平訪朝：認為中國將朝鮮當籌碼是「想多了」

中國國家主席、中共中央總書記習近平將於周四至周五（20日至21日）對朝鮮進行國事訪問。6月18日，外交部發言人陸慷在外交部記者會上表示，習近平此次訪問將和朝鮮方面就半島形勢進一步地交換意見。 陸慷當日還表示，外界認為習近平此次訪朝意在以此為籌碼向美國施壓的想法是「想多了」。

陸慷說，中國願意同朝方一道繼續發揚中朝友好傳統，推動兩國各領域的交流與合作不斷地邁上新台階。（網絡圖片）

陸慷稱，習近平總書記訪朝期間會同金正恩委員長進行會見與會談，會見與會談的內容主要是三個方面，第一是在中朝建交七十周年之際，回顧總結中朝關係七十年來的歷程，為新時代中朝關係的發展指明方向；第二是雙方會介紹各自國內的一些發展情況；第三是雙方會就半島形勢進一步地交換意見，推動半島問題政治解決進程取得新的進展。

陸慷強調稱，習近平總書記同金正恩委員長一年來已經四次會晤，開啟了兩國關係的新時代。

他稱，中朝經貿合作有著扎實的根基與光明的前景，雙方對進一步加強合作也都持積極態度，人文交流是中朝關係的重要紐帶，兩國人民有著天然的深厚友好感情。他又指中國願意同朝方一道繼續發揚中朝友好傳統，推動兩國各領域的交流與合作不斷地邁上新台階。

有記者提問稱習近平主席選擇在G20峰會以及可能的中美元首會晤即將舉行之時前往朝鮮訪問，是否是把有關問題當作「籌碼」？

對此陸慷回應：「我認為有這樣想法的人可能想多了」。他說，中朝是近鄰，我們是有著長期友好傳統的，中朝兩黨兩國歷代領導人都保持著密切往來，新時代發展中朝關係是我們堅定的方向和目標，希望任何人不要看輕了訪問本身和中方希望發展中朝關係的堅定意志，更不用把訪問同其他東西做沒有必要的聯想。

（澎湃新聞）