習近平應金正恩之邀　6月20至21日國事訪問朝鮮

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新華社周一（17日）報道，中國國家主席習近平應朝鮮領袖金正恩邀請，將於6月20日至21日對朝鮮進行國事訪問。
韓聯社4月底曾報道，指習近平將按照一般外交慣例，在6月參加在日本大阪舉行的G20峰會前後，回訪韓國及朝鮮。
2018年新加坡「特金會」之後，金正恩隨之前往北京拜會習近平通告情況，然而在2019年2月第二次「特金會」後，金正恩的專用列車雖有經過中國，卻沒有停下來與習近平會面。當時有媒體及輿論為之感到疑惑。
這是因為2019年初，金正恩1月9日結束3天訪華活動後朝中社報道，習近平接受金正恩邀請將會出訪朝鮮。然而外界一等數月，還是未見任何跡象。
是次訪問惹人注視之處，在於兩人見面又是發生在重要峰會舉行前後，而中美及朝美的關係均因為不同的原因而處於繃緊的狀態。美國分別想從中、朝索求的東西，令中美與美朝的談判變得複雜。
自從2月越南河內「特金會」無果而終之後，美朝雖然對外表達仍願對話的態度，但至今並沒什麼明顯的動作。另一方面，一向要求中國加強推動朝鮮棄核的美國，對華態度漸趨強硬。中美第十一輪貿易談判（5月9日至10日）也是在沒有成果的情況下完結，華府除如期在5月10日凌晨零時起，即香港時間同日中午12時正，正式對總值2000億美元的中國貨品加徵關稅（稅率由10%調高至25%）之外，美國總統特朗普（Donald Trump）更表明着手對餘下3000億美元的中國貨徵稅，並會在6月底舉行的二十國集團大阪峰會（G20 Summit）後決定是否實施。