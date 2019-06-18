中國孕婦泰國墮34米高崖奇跡生還　揭遭丈夫推下圖獨吞巨額財產

6月初，一對中國夫婦在泰國遊玩，懷孕3個月的王女士墜落34米高崖，奇跡生還，當時她僅表示因頭暈墜崖。 就在外界以為這是一起意外之時，泰國媒體本周一（17日）又刊發消息，案情出現重大反轉，王女士的丈夫因涉嫌殺妻被泰國警方逮捕。

王女士墮崖後多處受傷。（網上圖片）

上周日（9日），一名來自江蘇的王姓孕婦與丈夫到泰國烏汶府Pha Taem國家公園遊玩，期間王女士從高崖跌落，渾身多處受傷，胎兒奇跡倖存。她在醫院見到丈夫時當場質問：「為甚麼這麼對我？」

當地警方調查得知，當日二人上山看日出，中途分開去洗手間後，丈夫不見妻子蹤影，打電話也無人接聽，便開車下山尋找，途中發現救護車上山，才得知傷者正是妻子。他表示妻子責怪自己不在身邊照顧，才被她質問，妻子也表示因懷孕頭暈而墜崖。

報道稱，泰國警方認為事件有可疑之處，假裝採信這名丈夫的供詞，實則暗訪王姓孕婦。最終確認，她並非失足墜崖，而是遭妄想得到巨額財產的丈夫推下山崖。警方遂於16日拘捕涉事男子，並於周二（18日）早上將其押往法院。

警方透露，在審問王女士丈夫時，察覺他行跡可疑，中文翻譯員也透露，王女士曾罵丈夫：「你為甚麼要這樣對我？」但後來丈夫辯稱是翻譯員誤解。警方認為不妥，先故意發出眾人誤解丈夫的新聞，待他鬆懈警惕及王女士身體復原後再故意引開男方，單獨查問王女士。

王女士與醫院醫護人員商量，讓他們阻攔不讓其丈夫經常性地前來探望，因為和丈夫待在一起讓她感覺很壓抑且不安全，醫護人員配合並規定讓其丈夫依照時間探望病人，且不能24小時貼身陪伴。（網上圖片）

王女士指實情是，當日丈夫推她落崖，圖謀獨吞巨額財產。因為丈夫負債累累，而自己家境較好，若她現在死了，丈夫就可以得到巨額財產。之前她謊稱自己失足墮崖，是因為丈夫當時出言威脅不讓其說出真相，否則就殺了她，她擔心自己和腹中胎兒再遭毒手，因而謊稱暈倒。

王女士的丈夫其後向警方招供，趁來泰觀景點旅遊期間，便開始實行計謀，故意製造妻子失足落崖事故謀財害命，若妻子墜崖身亡，其擁有的數億泰銖（100泰銖約合25港元）財產將盡數為其所有。

警方調查還發現，王女士的丈夫在中國有偷竊財物的犯罪案底，事發後還說謊，並威脅恐嚇王女士若說出實情將要她的命。

據悉，這已經不是第一次發生中國籍丈夫在泰國謀殺妻子的案件。去年，天津一名男子張軼凡給妻子購買3000餘萬人民幣保險後，帶著妻女去泰國布吉島旅遊，並在一家私密性較強的別墅酒店將妻子殺害，後偽造現場向岳父母撒謊稱「妻子溺亡」。

（海外網、觀察者網）