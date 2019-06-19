【海峽論壇】力撐「一國兩制」　黃智賢：讓台獨害怕才是我的目的

台灣資深媒體人黃智賢日前在出席海峽論壇時發表言論力撐「一國兩制」，台灣陸委會其後指有關的言論觸法，將會依法處分。 黃智賢日前接受大陸傳媒訪問時，談到今次如此「大膽」站出來，不害怕引起爭議，「讓台獨害怕才是我的目的呀。」

據《澎湃新聞》報道，黃智賢先是大讚海峽論壇「非常多元化，也非常有前瞻性，總體的氣氛很歡樂，我認為這樣的活動要多辦」，認為民進黨禁止台灣民眾參加海峽論壇，「只是顯示了非常心虛，非常害怕兩岸更多交流，也非常害怕兩岸更多的往來」、「民進黨當局害怕兩岸人民坐下來談統一，這對台獨來說無異於當面一巴掌打下去。」

黃智賢又指，站出來前已預料到會遭到不少抨擊，但強調「演講就是我的心聲，我在台上講的就是我的期望」，若然被禁止打壓就不站出來，害怕被攻擊、謾罵、恐嚇就不敢講，「那不是達到台獨目的了嗎」。黃智賢稱，「讓台獨害怕才是我的目的呀，所以必須要勇敢」，更形容民進黨是「民粹法西斯」，「口口聲聲講民主，但他們的行為做派並不民主。」

黃伯賢最後讚揚大陸改革開放40年來的進步「人類奇迹」，「我相信大陸也會更努力的創新，更加維護中華文化，我希望中國能盡快統一，中華民族才能復興，只有這樣，對人類才是最大祝福。」

（澎湃新聞）