【海峽論壇】凌友詩與黃智賢表態支持一國兩制　陸委會：依法處分

台灣資深媒體人黃智賢，在福建廈門16日舉行的海峽論壇開幕式上，發表言論稱「大陸提出『一國兩制』，是對台灣最大的尊重與體貼」；此外，台籍港區政協委員、在兩會發言自稱「台灣女孩」的淩友詩，也在海峽論壇上表示，香港「反送中」一事，純粹是「香港殖民與台灣皇民心態作祟」。 對此，台灣陸委會表示，將聯合相關機關合作，持續搜整資訊，對上述言論依法處分；若涉及刑事責任，也將移送司法機關偵辦。

台灣政論節目主持人黃智賢16日在海峽論壇說，大陸提出一國兩制是「對台灣最大的尊重與體貼」。（中央社）

黃智賢：「一國兩制」是對台最大善意

綜合媒體報道，黃智賢在海峽論壇上屢次哽咽，還表示兩岸必須坐下來談，「我們這一代要把台灣帶回家、帶回中國。」黃智賢也認為，中共總書記習近平提出的「習五點」把未來國家統一、民族復興的詳盡路徑圖都畫出來。

黃智賢痛批台灣各黨派皆主張「維持現狀」，讓台灣一步步邊緣化；反觀大陸卻是一日千里。她強調兩岸統一是必然，「14億中國人絕不會讓台獨有任何一絲的可能。」黃智賢並認為，港澳回歸中國大陸之後，不論是民主、經濟、或國際地位均大躍進，遠超過殖民時代。但台灣不明白、台媒整天妖魔化，她還強調「一國兩制」是人類有史以來最獨特的設計，是對台灣最大的尊重與體貼，也是對台灣最大的善意。

凌友詩17日應邀在海峽論壇「兩岸智庫論壇」發表演說，主張以促進中華文化，壓制台獨和港獨。（中央社）

凌友詩：台灣為選舉而支持香港遊行示威

凌友詩則是於17日在海峽論壇智庫論壇上表示，她支持香港政府制訂《逃犯條例》，這是香港政府應該制定的。她還稱，香港經過155年殖民統治，很多人具有殖民心態，就是「白人對中國的仇恨與歧視」，這跟台灣的日本皇民心態仇恨、歧視大陸一樣。凌友詩認為，現在的港獨、台獨就是這種心態，這些人不是一般善良無知的民眾。

淩友詩表示，許多港人質疑大陸司法不公正，其實是一種偏見與驕傲，也等於宣稱香港是一個絕對的司法管轄區，毫不考慮「一個中國」。

淩友詩還指，美國因為跟中國大陸之間的貿易戰正酣、台灣則是為了選舉進行操作，兩者對香港的示威遊行出手支持甚至出面指導，非常明顯、毫不避諱。

據此前報道，57歲的凌友詩自稱「台灣女孩」，3月11日在政協大會以高八度的音調朗誦講稿，「熱切期待兩岸統一的到來」，引發兩岸三地熱議。她事後被台灣內政部依違反兩岸條例，開罰新台幣50萬元。

第十一屆海峽論壇15日至21日在福建廈門舉行，主辦方稱有超過1萬名台灣民眾報名參加。（中央社）

陸委會：黃、凌言論完全悖離台灣主流民意

針對黃智賢與淩友詩、以及相關出席海峽論壇者的言論，台灣陸委會17日發表聲明表示，大陸操作少數沒有「國家認同」的台灣人士大放厥詞，倡議完全悖離台灣主流民意的荒誕言論，極其惡劣不當。

陸委會指出，香港民眾對於《逃犯條例》強烈抗爭，印證「一國兩制」在香港完全失敗。遺憾的是，台灣部分媒體人或政治人物仍高調參加「海峽論壇」，「甘為中共所利用，淪作中共進行統戰的傀儡，毫無身為台灣人民的尊嚴與骨氣，他們所發表令人瞠目結舌、投中共所好的荒謬言論，完全悖離台灣主流民意，台灣社會已大加撻伐。」

陸委會強調，部分台灣人士配合中共的統戰，並發表「要消滅中華民國」的言論，是否涉及違法部分，將與相關主管機關加強橫向聯繫合作，持續搜整相關資訊，依法處分；倘涉及刑事責任，將一併移送司法機關偵辦。

陸委會表示，中共對台灣強勢政軍威脅，就是要矮化台灣；日前更與港府強推《逃犯條例》，引發香港民眾抗爭，這些皆印證「一國兩制」完全失敗，根本性的反駁黃智賢、淩友詩等的自我矮化言論。

（中央社、聯合新聞網）