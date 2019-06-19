無國界記者呼籲中國釋放《新京報》前總編戴自更

中央紀委國家監委網站早前發布消息指，北京文化投資發展集團公司黨委副書記、副董事長、總經理戴自更涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。戴自更此前還曾擔任過《新京報》前總編輯。 無國界記者組織日前表示，此次拘留行動顯示中國不尊重新聞自由，並呼籲中國當局釋放戴自更。

現年55歲的戴自更是浙江人，曾任國有媒體集團《新京報》主編，自本月早些時候以來一直被拘留。

無國界記者東亞辦公室主任塞德里克•阿爾維亞尼（Cedric Alviani）抗議稱:「在沒有詳實證據的情況下拘留一名資深記者，再次顯示了北京政權對新聞自由的絕對不尊重。」他敦促：「立即釋放戴自更和其他被拘留在中國的所有記者。」

戴自更被調查的具體原因暫不得知，有消息指可能與吳小暉案有關。

戴自更曾任光明日報社編輯、駐新疆記者、廣東記者站站長。2003年11月，光明日報與南方報業的敢言報紙南方都市報跨地區合辦新京報，戴自更是創報社長。

新京報曾被認為是中國較為敢言的媒體。2017年8月，戴自更調任北京文投總經理。據本港《明報》報道，這是當局將調查戴自更的信號。

北京市委巡視組2018年曾赴新京報社，指該社黨建薄弱，存在公款旅遊、鋪張浪費講排場、報銷隨意性較大、審批過程流於形式等問題。

據無國界記者數據，目前，中國至少有112名記者和Blog作者被監禁。在無國界記者2019年世界新聞自由指數排名中，中國在180個國家中排名第177位。