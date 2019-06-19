【四川地震】受損千年歷史「葡萄井」再次出水　涼糕特產有望重現

四川宜賓長寧縣雙河鎮周一（17日）晚發生黎克特制6.0級地震，鎮上據稱有千年歷史的「葡萄井」在地震中受損，井水更一度乾涸見底。 由於用葡萄井井水製作的特產「葡萄井涼糕」遠近馳名，該井被毀，令不少人擔心「葡萄井涼糕」將就此消失。所幸最新消息指，葡萄井已再次出水，只要水質檢查合格，就能重新製作涼榚。

「葡萄井」再次出水。（影片截圖）

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四川省長寧縣宣傳部侯主任表示，葡萄井從昨日（18日）開始就慢慢有水了，但因為井水慢慢滲上來的，因此具體出水的時間暫不清楚。而目前的井水水質情況，還需長寧縣和雙河鎮相關水質檢測小組對沉澱過後的水進行化驗才能確定。

當地涼榚商戶指，雖然葡萄井重新開始出水，但要等到水質檢查合格後，才能使用井水製作涼糕。當地所有的涼糕店現時仍處於停業狀態。

涼糕是當地特產。（微博）

因氣泡向上湧出得名

資料顯示，葡萄井又名嘉魚清泉，位於雙河鎮東門外，因井底會有氣泡一串串向上湧出，狀如葡萄而得名。用葡萄井井水做的著名小吃「葡萄井涼糕」，綿扎細嫩，是當地特產。

有商戶表示，因為葡萄井井水清澈、水質好，在製作涼糕時需要用水浸泡大米、等待糯米倒漿，這些步驟都需要用到葡萄井的井水。而當地數十間涼糕店都是在葡萄井取水，如果失去葡萄井，以後就不會再有葡萄井涼糕。