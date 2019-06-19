【逃犯條例】特朗普稱港示威是「中國的事情」　外交部：態度可取

港府修訂《逃犯條例》引起社會爭議，周日（16日）再有約200萬名市民上街，要求撤回引渡條例，不撤回不罷休。 美國總統特朗普早前接受傳媒訪問時稱，會讓中國以及示威者去解決「他們的問題」。中國外交部對此回應道，這種態度是可取的。

特朗普早前表示，會讓中國以及示威者去解決他們的問題。（資料圖片）

中國外交部發言人陸慷在今日（19日）的例行記者會上指，沒有看到特朗普的有關訪問，但他了解的情況是，特朗普明確地表示，香港發生的事情是中國的事情，他相信中國中央政府和香港特區政府能夠處理好這個問題，「我相信這個態度還是可取的。」

早前報道，特朗普周一（17日）在橢圓形辦公室接受《時代》訪問時指出，香港示威者的行動「在與中國打交道時非常有效」，又稱會讓示威者為自己說話，「我與中國有我們自己的爭議，但我相信能成功解決，我會讓中國以及示威者去解決他們的問題。它看來會獲得解決。」

反對「不懷好意」干涉中國內政

就特朗普和習近平在G20峰會上會否談及香港問題一事，陸慷指，領導人見面需要談甚麼就談甚麼，他們會按自己意願討論，不能預計。



陸慷強調，如果外國領導人和外國人士對中國發生的情況，不管是中央或地方政府所採取的一些政策，出於真心善意想去了解，中方對加強溝通持開放態度；但如果本著「先入為主」的偏見，甚至「不懷好意」的政治目的，試圖干涉中國內政，中方將會堅決反對。