【逃犯條例】香港美國商會：歡迎政府暫緩修例　免香港喪失優勢

經過近日數次大型示威，特首林鄭月娥於上周六（15日）宣佈暫緩修訂逃犯條例。香港美國商會主席Tara Joseph今日（19日）撰文表示，法治、開放自由等特點令香港成為優秀的金融中心，然而逃犯條例修訂將威脅香港的種種優勢，因此商會歡迎政府暫緩修例。她同時呼籲港府盡快與商會對話，以恢復商會成員對香港的信心，並盼望與政府同心協力，令香港成為領先國際的商業中心。

香港美國商會上月曾與張建宗會面，及後發表強硬聲明反對修例。（資料圖片）

香港美國商會繼早前發表聲明反對政府修訂逃犯條例，Tara Joseph再度撰文回應政府暫緩修訂條例的決定。她表示，經過反省及討論後，香港美國商會決定公開地反對政府修訂逃犯條例。縱使香港美國商會並不熱衷於成為新聞焦點，但商會亦不會因此而畏縮，會公開反對政府修例的立場。

她解釋，商會立足於香港這個擁抱法治、開放自由、具競爭優勢的商業及經濟樞紐。商會成員亦非常依賴及珍重香港優秀法治的聲譽，同時亦仰賴香港的良好管治、全球連繫，以及穩定的政局。她讚揚上述因素都有助於吸引人才，造就香港將來繼續繁榮。有別於中國大陸，香港具有健全的公共機構、獨立的司法系統，這些亦是香港的魅力所在。而「一國兩制」下的自主，亦鞏固了香港與外國的經貿關係。

然而Tara Joseph擔心，上述提到的種種優勢，在修訂逃犯條例的提議下變得岌岌可危。因此香港美國商會歡迎政府暫緩修訂逃犯條例的決定，並盼望可以盡快與政府對話，希望恢復商會成員對這個獨特、寶貴、成員視之為家的城市的信心，與政府共同努力，令香港成為領先國際的商業中心。