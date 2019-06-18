【逃犯條例】林鄭8道歉　記者5次追問暴動　一文睇晒全部版本　

政府自2月推出修訂《逃犯條例》以來反響極大，自周日(16日)爆發破紀錄人數大遊行後，一直未有露面的特首林鄭月娥，終於在今午(18日)召開記者會，親口向市民道歉。 翻看片段，在短短約一小時的記者會中，林鄭連同開場白及回應本地記者提問，總共8次親口向香港市民道歉或致歉。然而，同場也共有5名本地傳媒記者，向林鄭追問有關暴動定性或暴動的定義，以及警察疑濫用暴力問題，林鄭雖每次都有回答，惟仔細咀嚼箇中內容，似乎一直帶記者「遊花園」，還多番搬出警務處處長盧偉聰的解說作「擋箭牌」。

林鄭被記者多番追問有關暴動定性或暴動的定義。 (李澤彤攝)

林鄭記者會上8次道歉/致歉 開場及發言： 「這件事引起社會矛盾、紛爭及焦慮，我在此向每一位香港市民真誠道歉。」 記者答問環節： 「經過了反思和反省，我今日向每一位香港市民作出很誠摯、很真誠的道歉。」 「今日非常誠摯、非常嚴肅、很真誠地向香港每一位市民致歉。」 「我完全認同那麼大的事件，行政長官要負最大的責任，應該親身、很嚴肅地向市民致歉，今日便是最早的機會，因為我必須要在這地方，經過傳媒報道，向市民致歉。」 (2次致歉) 「各位如果剛才有留意我的說法，就是我們推動這條例的工作是做得不足，引起了社會的矛盾、紛爭和焦慮，所以我真誠的道歉是向每一位香港市民──無論這位香港市民對於修例有正或反的意見」 「因為我們的修例工作做得不好，引起了社會的矛盾、紛爭和焦慮，甚至引起了一些情況，影響了他們的日常生活，我都要為此致歉，而我在致歉的立場是因為我個人需要為這件事負上很大責任。」 「對於由始至終很贊成我們修例的工作，為此寫了文章、做了一些屬於社會性的行動，亦可能承受被人批評，我對他們表示歉意，這亦包括在立法會由始至終支持我們修例工作的建制派議員。」

林鄭被記者多番追問有關暴動定性或暴動的定義。 (鄭子峰攝)

警務處處長盧偉聰早前指6.12示威是暴動的說法，也成為記者會上另一焦點。5名本地傳媒記者，曾追問林鄭有關暴動定性或暴動的定義，以及警察疑濫用暴力事宜；林鄭非但沒有正面回應，更3度引述警務處處長盧偉聰的說法來「解釋」。