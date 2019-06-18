【逃犯條例】林鄭8道歉　記者5次追問暴動　一文睇晒全部版本　

政府自2月推出修訂《逃犯條例》以來反響極大，自周日(16日)爆發破紀錄人數大遊行後，一直未有露面的特首林鄭月娥，終於在今午(18日)召開記者會，親口向市民道歉。
翻看片段，在短短約一小時的記者會中，林鄭連同開場白及回應本地記者提問，總共8次親口向香港市民道歉或致歉。然而，同場也共有5名本地傳媒記者，向林鄭追問有關暴動定性或暴動的定義，以及警察疑濫用暴力問題，林鄭雖每次都有回答，惟仔細咀嚼箇中內容，似乎一直帶記者「遊花園」，還多番搬出警務處處長盧偉聰的解說作「擋箭牌」。
林鄭被記者多番追問有關暴動定性或暴動的定義。 (李澤彤攝)
林鄭記者會上8次道歉/致歉
開場及發言：
「這件事引起社會矛盾、紛爭及焦慮，我在此向每一位香港市民真誠道歉。」
記者答問環節：
「經過了反思和反省，我今日向每一位香港市民作出很誠摯、很真誠的道歉。」
「今日非常誠摯、非常嚴肅、很真誠地向香港每一位市民致歉。」
「我完全認同那麼大的事件，行政長官要負最大的責任，應該親身、很嚴肅地向市民致歉，今日便是最早的機會，因為我必須要在這地方，經過傳媒報道，向市民致歉。」 (2次致歉)
「各位如果剛才有留意我的說法，就是我們推動這條例的工作是做得不足，引起了社會的矛盾、紛爭和焦慮，所以我真誠的道歉是向每一位香港市民──無論這位香港市民對於修例有正或反的意見」
「因為我們的修例工作做得不好，引起了社會的矛盾、紛爭和焦慮，甚至引起了一些情況，影響了他們的日常生活，我都要為此致歉，而我在致歉的立場是因為我個人需要為這件事負上很大責任。」
「對於由始至終很贊成我們修例的工作，為此寫了文章、做了一些屬於社會性的行動，亦可能承受被人批評，我對他們表示歉意，這亦包括在立法會由始至終支持我們修例工作的建制派議員。」
林鄭被記者多番追問有關暴動定性或暴動的定義。 (鄭子峰攝)
警務處處長盧偉聰早前指6.12示威是暴動的說法，也成為記者會上另一焦點。5名本地傳媒記者，曾追問林鄭有關暴動定性或暴動的定義，以及警察疑濫用暴力事宜；林鄭非但沒有正面回應，更3度引述警務處處長盧偉聰的說法來「解釋」。
林鄭回應記者有關暴動提問時「答案」：
「我們從來都沒有認為、亦沒有說過參與六月十二日在金鐘一帶的公眾集會的大量人士──特別是學生──是暴徒，我們沒有說過。盧偉聰處長昨日已澄清和解釋，只要當日是和平地參與這個公眾集會，並沒有用過任何暴力的話，他們是完全不需要擔憂...」
「對於民間的訴求，我剛才已回應了一、兩項；我只能夠綜合來說，我們是聽到一些意見，我亦在可能範圍內作出回應。我希望社會明白和理解香港獨特之處是我們很多時都有一個機制，這個機制亦行之有效，我們應該盡量去維護這個機制。對於警務同事執法期間，如果有任何市民有不同的看法，或者有需要作出投訴，我們亦有一個投訴機制，應該用這個既定機制來做。」
「最後一個問題是關於暴動。在法律上的定義、在執行上如何處理，必須要交予執法部門，即警務處；當然警務處如果有需要，亦可以向律政司司長尋求法律意見。我認為昨日盧偉聰處長說得非常清楚，最重要是釋除了很多人以為六月十二日那天，無論於哪段時間，只要到金鐘一帶便是屬於一個參與暴動的人，往後可能要承擔因為參與暴動的法律責任，盧處長已經說得很清楚，是不需要有這個擔憂。」
「關於暴動，大家要明白，在一個公眾集會的情況下，誰人最有權威、最有資料去判斷究竟發生了甚麼事情，並不是我作為行政長官。我當日只是按警務處作出了暴動的形容，我便有責任告訴市民，我們整個香港社會都不接受暴動的行為，我們應該和平、理性地去反映意見。正如昨日盧偉聰處長所說，可能這種形容令大家有一個印象，是在說所有人如果當日出現過在那地方都是暴徒、都是參與暴動者，但盧處長已說不是，他只是指部分人士當日的武力或暴力的行為。我今日亦按警務處處長重申的立場對大家說，這是一致的。」
「第一，當有人用暴力、用一些自制武器衝擊警方，亦嘗試用這些暴力衝入立法會大樓，警務同事是有需要作出這種反應，這是我當日所說他們的職責就是要做這些事。我們不期望警察面對這些衝擊的時候是不去處理，很難令人明白為何警方的同事不是採取這種方法來處理。正如盧偉聰處長昨日所說，已經就警務同事這次處理事件收到一些投訴，收到的投訴就會用我們既往行之有效的投訴機制來處理。今日我是不可以作一個判斷，如果我作一個判斷，即是我是凌駕了這些投訴的機制，包括獨立監警會這機制；我們必須要尊重這機制，讓這個機制透過充分調查，為社會找出一個答案。」
「有關暴動的定義，剛才都說了很多次，我只能夠按警務處處長昨天晚上向大家所作的澄清和分析，不需要再重複。」