探望王全璋被拒李文足向司法部抗議　多名大漢舉黨報阻採訪

內地維權律師王全璋今年年初被判刑後，4月被移送至山東臨沂監獄服刑，但家屬探望始終不被允許。 其妻子李文足指臨沂監獄剝奪家屬的探視權，向司法部抗議，但在傳媒採訪期間，有不明來歷的人士在場干擾，用《人民日報》等報紙阻擋記者的鏡頭。

圖中紅衫的大漢手持《人民日報》阻擋記者拍攝，在旁穿藍色衣服的是接收李文足投訴信件的司法部人員，但未有透露姓名。（《德國之音》片段截圖）

於2015年「709大抓捕」中被捕、後於今年1月獲刑4年半的維權律師王全璋，今年4月29日被移送至山東臨沂監獄服刑。監獄方面一直以會見室升級改造為由，拒絕家屬探望，又要求家屬6月20日後再來，惟至今仍未有好消息。據有線電視報道，會見室快將裝修完，估計月底可以探監，但李文足批評相關講法是一再拖延，其目的是阻止家屬了解到王全璋現時的身體情況再向外界公布。

李文足和十多名聲援人士，20日早上去到北京司法部門外抗議，認為臨沂監獄違法剝奪囚犯家屬的探視權，要求司法部糾正。司法部有工作人員出來門外接過抗議信。據《德國之音》推特報道，李文足抗議期間，亦有多名的不明來歷的男子高舉《人民日報》、《北京晚報》等報紙，阻擋記者採訪；當李文足想用手機拍攝時，亦有大漢用雨傘阻擋，部份大漢發出嬉笑聲。事發時有警察在場，但未有阻止。